За последние пять лет в Казахстане число сельскохозяйственных кооперативов увеличилось в 1,5 раза — с 2 840 в 2019 году до 4 465 в 2024 году. Рост стал возможен благодаря системной государственной поддержке, направленной на развитие сельхозкооперации и повышение доходов сельского населения, передает BAQ.KZ.

Правительством реализуется комплекс стимулирующих мер, включая равный доступ ко всем видам господдержки, налоговые преференции, дополнительные баллы при распределении сельхозземель, а также обучение фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

– С 2023 года действует программа "Ауыл аманаты", предусматривающая льготное кредитование и лизинг бизнес-проектов жителей сельских населённых пунктов и малых городов под 2,5% годовых. Для сельхозкооперативов предусмотрены увеличенные лимиты финансирования. Также упрощены условия субсидирования в сфере племенного животноводства для кооперативов, сформированных из ЛПХ, – говорится в сообщении МСХ РК.

В рамках поручений Главы государства утверждён План мероприятий по стимулированию развития кооперации до 2029 года, который включает тиражирование лучших практик, агросопровождение и обучение кооперативов.

Для долгосрочного развития кооперации внедряются новые механизмы субсидирования и льготного финансирования, в том числе программы поддержки откормочных и продуктовых кооперативов. Министерство сельского хозяйства РК продолжает работу по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сельхозкооперации.