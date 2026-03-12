В 2025 году выработка электрической энергии в Казахстане достигла 123,1 млрд кВт/ч, что на 4,4% превысило плановый показатель, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства энергетики Казахстана, с 2019 года, когда объем генерации составлял 106 млрд кВт/ч, производство энергии выросло на 16%.

– Положительные результаты 2025 года были подкреплены вводом новых проектов традиционной генерации суммарной мощностью 166 МВт, включая объекты Текелийского энергокомплекса и ГРЭС Топар. В 2026 году планируется дальнейшее увеличение выработки до 126,5 млрд кВт/ч, при этом основной рост будет обеспечен за счет ввода новых мощностей объемом 2,4 тыс МВт, – сообщили в ведомстве.

Ключевые проекты года включают запуск ПГУ в Кызылорде на 240 МВт и в Туркестане на 1000 МВт, модернизацию Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 суммарно более 1100 МВт, а также расширение мощностей в Атырау и Текели.