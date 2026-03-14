Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в Казахстане за последние семь лет увеличился почти в два раза — с 5,2 трлн тенге в 2019 году до 9,8 трлн тенге в 2025 году, передает BAQ.KZ.

​Достигнутые результаты стали возможны благодаря системному курсу развития агропромышленного комплекса, определенному Главой государства, а также комплексным мерам государственной поддержки отрасли.

​Значительное влияние оказала масштабная финансовая поддержка аграриев. За счет льготных кредитов, объем которых достиг 1 трлн тенге, второй год подряд сельское хозяйство демонстрирует рекордные показатели, подтверждая устойчивость и эффективность аграрного сектора.

​Положительная динамика стала результатом повышения технологической оснащенности сельского хозяйства, расширения применения современных агротехнологий, использования качественного семенного материала и увеличения объемов внесения удобрений.

​Благодаря насыщению отрасли льготными финансовыми ресурсами удалось существенно расширить охват фермеров финансированием — доступ к доступным кредитным средствам получили порядка 14 тыс. сельхозтоваропроизводителей. Это позволило отечественным аграриям повысить качество планирования и дисциплину исполнения финансовых обязательств.

​Высокие показатели продемонстрировало растениеводство. При средней урожайности 16,3 ц/га намолочено 25,9 млн тонн зерновых в чистом весе, в том числе 19,3 млн тонн пшеницы.

​В 2025 году также получен рекордный урожай масличных культур — 4,9 млн тонн, 1 млн тонн бобовых культур. Собрано 2,8 млн тонн картофеля, 3,7 млн тонн овощей и 2,5 млн тонн бахчевых культур.

​Валовый сбор хлопчатника составил 466 тыс. тонн при урожайности 32 ц/га — это максимальный показатель за последние 18 лет.

​Одновременно ведется системная работа по диверсификации посевных площадей. За последние годы площадь монокультуры пшеницы сокращена почти на 900 тыс. га. При этом посевы бобовых культур увеличены на 275 тыс. га, высокомаржинальных масличных культур — более чем на 1 млн га. Площади картофеля в организованных хозяйствах выросли на 12,5 тыс. га.

​Результаты государственной поддержки отражаются и в технологическом обновлении отрасли.

​Так, по итогам 2025 года объем внесения минеральных удобрений достиг 1,8 млн тонн, что на 500 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,6%.

Впервые объем лизинга сельскохозяйственной техники достиг 250 млрд тенге. Это позволило значительно ускорить темпы обновления техники и снизить износ машинно-тракторного парка с 90% до 70% всего за два года, включая списание устаревшей техники.

​В 2025 году аграриями приобретено 25 тыс. единиц сельскохозяйственной техники против 22 тыс. единиц годом ранее. В результате уровень обновления техники увеличился с 5,5% до 6,5%.

​Значительный рост демонстрирует и перерабатывающая промышленность. По итогам 2025 года объем производства продуктов питания составил 3,9 трлн тенге, что на 8% выше уровня 2024 года (3,3 трлн тенге).

​В сравнении с 2019 годом объем производства продуктов питания вырос в 2,3 раза — с 1,7 трлн до 3,9 трлн тенге.

​Сегодня доля производства продуктов питания составляет 13% в структуре обрабатывающей промышленности и 6% — в общем объеме промышленного производства.

​За последние годы значительно увеличился выпуск ключевых видов продукции: производство сливочного масла выросло в 2 раза, растительного масла — в 1,9 раза, сыра и творога — в 1,7 раза, колбасных изделий — на 43,3%, обработанного молока — на 16,4%, муки — на 10,7%, макаронных изделий — на 1,4%.

​В настоящее время обеспеченность внутреннего рынка по основным 24 видам продовольственных товаров за счет собственного производства составляет 80–100% и выше.

​В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары регионами законтрактовано 246,9 тыс. тонн продукции, в том числе картофель, лук, капуста и морковь. Реализация осуществляется через торговые сети, социальные магазины и точки сбыта социально-предпринимательских корпораций по фиксированным сниженным ценам.

​По состоянию на 11 марта уже реализовано 153,4 тыс. тонн продукции, включая 89,9 тыс. тонн картофеля, 17,4 тыс. тонн лука, 22,0 тыс. тонн моркови и 24,1 тыс. тонн капусты.

​По данным официальной статистики, индекс цен на социально значимые продовольственные товары сохраняется стабильным. Мониторинг ценовой ситуации и контроль за соблюдением торговой надбавки на СЗПТ на уровне не более 15% от цены производителя ведется на постоянной основе.

​Системная государственная поддержка, направленная на диверсификацию производства и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, также положительно отразилась на экспортных показателях отрасли.

​Впервые за последние 10 лет экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана достиг 7 млрд долларов США, превысив показатель прошлого года на 37%.

​Полученный урожай позволяет полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и расширять экспортные поставки. Так, в 2024–2025 маркетинговом году экспортировано 15,3 млн тонн зерна, что почти на 60% выше аналогичного периода прошлого года (9,6 млн тонн) и является самым высоким показателем экспорта за последние 20 лет.

​Все это свидетельствует о том, что аграрный сектор Казахстана уверенно укрепляет позиции одного из ключевых драйверов экономического развития страны.