Генеральная прокуратура выявила 13 нарушений выборного законодательства в преддверии выборов депутатов маслихатов. Семь из них связаны с незаконной предвыборной агитацией. В ведомстве напомнили, за какие действия могут привлечь к ответственности и сколько придется заплатить нарушителям, передает корреспондент BAQ.KZ

Внеочередные выборы депутатов маслихатов состоятся 29 ноября. В связи с этим Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам и напомнила об ограничениях, которые действуют накануне и непосредственно в день голосования.

По данным надзорного органа, всего выявлено 13 нарушений выборного законодательства. Семь фактов связаны с проведением агитации в запрещенный период. Все виновные уже привлечены к административной ответственности.

Когда заканчивается предвыборная агитация?

Согласно Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», предвыборная агитация завершается в 00:00 28 ноября. Таким образом, в субботу, 28 ноября, и в воскресенье, 29 ноября, агитировать за кандидатов и политические партии запрещено.

При этом ранее размещенные агитационные плакаты и листовки, которые находятся вне помещений избирательных комиссий и участков, можно не снимать. То же правило действует для публикаций в интернете. Однако выводить ранее размещенные агитационные материалы на главные страницы сайтов в этот период нельзя.

Отдельно гражданам напомнили, что в день голосования запрещено фотографировать или снимать на видео заполненный избирательный бюллетень, а также распространять такие материалы в интернете.

Сколько придется заплатить за незаконную агитацию?

За проведение предвыборной агитации в запрещенный период предусмотрена административная ответственность по статье 102 КоАП РК.

Размер штрафа зависит от категории нарушителя:

физические лица - 15 МРП, или 64 875 тенге;

субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации - 20 МРП, или 86 500 тенге;

субъекты среднего предпринимательства - 25 МРП, или 108 125 тенге;

субъекты крупного предпринимательства - 35 МРП, или 151 375 тенге.

Какие ограничения действуют для СМИ и онлайн-платформ?

За пять дней до выборов и непосредственно в день голосования запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов выборов и другие исследования, связанные с избирательной кампанией.

Также в день голосования нельзя проводить опросы непосредственно в помещениях и пунктах для голосования.

За нарушение этих требований по части 2 статьи 120 КоАП предусмотрены штрафы:

для физических лиц - 10 МРП, или 43 250 тенге;

для юридических лиц - 25 МРП, или 108 125 тенге.

Предупредили о митингах и распространении фейков

В Генеральной прокуратуре также напомнили о правилах проведения мирных собраний. Для организации собраний, митингов и пикетов необходимо уведомить уполномоченные органы, а проведение демонстраций и шествий требует согласования.

За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность по статье 488 КоАП. Если такие действия причинят существенный вред правам граждан, организаций, общества или государства, может наступить уголовная ответственность по статье 400 УК.

Кроме того, в ведомстве предупредили об ответственности за распространение ложной информации и противоправного контента. В зависимости от характера нарушения и причиненного вреда может применяться статья 456-2 КоАП либо статья 274 Уголовного кодекса.

В Генеральной прокуратуре призвали всех участников избирательного процесса соблюдать требования законодательства и не допускать противоправных действий.