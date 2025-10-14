В Казахстане наблюдается беспрецедентный рост числа лишения водительских прав. С начала 2025 года суды уже вынесли 22,7 тысячи подобных решений, а ещё 19 тысяч водителей были арестованы до 15 суток за серьёзные нарушения ПДД. Для сравнения, в 2024-м подобных случаев было около 30 тысяч, в 2023-м почти 26 тысяч, а ещё несколько лет назад цифры были заметно ниже. Таким образом, нынешний поток лишения заметно опережает привычные показатели прошлые рекорды достигаются уже в первые месяцы, передает BAQ.KZ.

Особенно это касается водителей в состоянии опьянения - за первое нарушение права забирают сразу, на срок до семи лет, без каких-либо промежуточных шагов вроде переобучения или тестов. Каждый день оформляется несколько сотен протоколов, и многие дела идут в суд автоматически.

При этом внимание всё больше уделяется подготовке новых водителей. Самоподготовка ушла в прошлое, автошколы ставятся на учёт, а справки и свидетельства стали электронными. Открыть учебный центр теперь сложно без разрешений. Всё это вместе формирует поток дел, и число лишений продолжает расти.

За что чаще всего лишают прав

По данным МВД, чаще всего водительские права лишают за серьёзные нарушения ПДД. Среди основных причин - управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, а также передача руля человеку в нетрезвом состоянии. Лишения применяются и за неправильное расположение на проезжей части, нарушения при встречном разъезде или обгоне, которые создают опасность на дороге. Права также забирают в случаях, когда нарушение правил привело к повреждению здоровья, имуществу или автомобилю, а также при использовании поддельных или скрывающих идентификацию государственных номеров.

"Административное взыскание налагается в пределах, предусмотренных Кодексом, с учётом характера нарушения, личности водителя, его поведения до и после правонарушения, имущественного положения и смягчающих или отягчающих обстоятельств", — уточнили в МВД.

С просьбой оценить эффективность существующей практики редакция обратилась к автоэксперту Эдуарду Эдокову. Он подчеркнул, что механическое лишение прав за единичные нарушения не снижает аварийность.

"Прямое лишение за одно нарушение - грубый инструмент. Система срабатывает лишь частично, потому что не учитывает конкретные обстоятельства и повторность нарушений. У нас система жёсткая: водителя лишают сразу на несколько лет за первый серьёзный проступок. В мире применяется балльная система, когда за каждое нарушение начисляются баллы, и лишение наступает только при накоплении определённого числа. Это гибко и справедливо, особенно для повторных нарушителей. Система применяется в Европе, Украине, некоторых странах Азии и США, и позволяет эффективно контролировать дисциплину, не наказывая слишком строго случайных нарушителей", — отметил Эдуард Эдоков.

Как показано в статистике МВД, с каждым годом на дорогах становится всё больше аварий и случаев лишения прав. По словам Эдуарда Эдокова, простые штрафы уже не помогают, поэтому важно смотреть на всю систему. дороги.