За день до 1 сентября родители в Кульсары не знают, где будут учиться их дети

В Кульсары родители учеников школы №20 требуют от властей определиться с местом обучения детей. До начала учебного года остался один день, однако окончательного решения по школе до сих пор нет. Школа №20 в микрорайоне Автожолшылар работает с 1993 года и рассчитана на 300 мест. В 2023 году рядом с ней начали строить новый двухэтажный корпус. По данным районного отдела образования, подрядчик выполнил 99% работ, сейчас остаётся оформить необходимые документы.

Тем временем районные власти решили перевести 340 учащихся школы №20 в новую школу «Келешек», расположенную примерно в 1,6 километра. Для детей обещают организовать общественный транспорт. Родители с таким решением не согласны. Они говорят, что несколько лет ждали окончания строительства нового корпуса и не понимают, зачем его возводили, если теперь детей собираются отправить в другую школу.

Мы очень обрадовались, когда начали строить новый корпус. Три года назад нам говорили, что дети будут учиться в новом здании, а теперь говорят, что нужно переходить в другую школу. Зачем тогда вообще его строили? — говорит Салима Шалабаева, чьи внуки учатся в школе №20.

По словам Янги Лауадиной, родители уже около восьми месяцев пытаются получить конкретный ответ от властей.

Мы категорически против закрытия школы. Писали акиму района, обращались через "Е-өтініш". Нам отвечали, что ситуацию изучают. Но что можно изучать восемь месяцев? — говорит она.

Другие родители опасаются за безопасность детей, возможные проблемы с адаптацией и буллингом после перевода в новую школу. При этом в областном управлении образования сообщили, что строительство нового корпуса еще не завершено. Если объект будет открыт, дети будут обучаться именно в нем.

Районные власти ранее объявили о переводе 340 учащихся в школу «Келешек», тогда как областное управление образования допускает обучение детей в новом корпусе школы №20. 28 августа около десяти родителей пришли в районный отдел образования. Руководитель отдела находился в командировке. Его заместитель сообщила, что встреча с родителями состоится 31 августа.

Кроме того, 117 родителей обратились к акиму Атырауской области Болату Акчулакову с просьбой вмешаться в ситуацию. В итоге за сутки до начала учебного года родители по-прежнему ждут ответа, где именно 1 сентября окажутся их дети.