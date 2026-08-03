За два дня ярмарку Creative Aimaq посетили около 1 500 человек
Проект Creative Aimaq продолжит способствовать развитию креативных индустрий, поддержке талантливых авторов и популяризации культурного потенциала регионов Казахстана.
3 Августа 2026, 23:11
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3 Августа 2026, 23:113 Августа 2026, 23:11
179Фото: Акимат города Астана
Проект Creative Aimaq в Астане в очередной раз показал, что креативные индустрии становятся одной из перспективных точек роста региональной экономики. В двухдневной ярмарке приняли участие креаторы области Абай, представившие жителям и гостям столицы авторскую продукцию и творческие проекты, передает официальный сайт акимата города.
За два дня мероприятие посетили около 1 500 человек. Вниманию гостей представили 842 авторских произведения, в том числе 772 изделия декоративно-прикладного искусства и 70 художественных работ.
На площадке Abai IT Valley широкой публике презентовали IT-проекты и передовые разработки в сфере искусственного интеллекта, демонстрирующие инновационный потенциал региона.
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