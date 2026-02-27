В Акмолинской области выявлен факт загрязнения реки Айдабулка. Поводом для проверки стала публикация в социальных сетях о массовой гибели рыбы в Зерендинском районе, передает BAQ.KZ.

Внеплановую проверку провёл Департамент экологии по Акмолинской области в отношении АО «Айдабульский спиртзавод». На территории предприятия обнаружена труба, направленная в сторону реки Айдабулка, через которую осуществлялся несанкционированный сброс сточных вод из теплообменников.

Как пояснили представители предприятия, сброс произошёл из-за неполного закрытия задвижки. Однако лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде в месте сброса, что подтвердило факт загрязнения водного объекта.

Кроме того, превышения ПДК выявлены и в сточных водах, сбрасываемых в пруд оборотной воды предприятия — по органическим азотсодержащим веществам, что свидетельствует о загрязнении, связанном с хозяйственной деятельностью завода.

По итогам проверки на предприятие наложен административный штраф в размере 21,3 млн тенге. Также выдано предписание об устранении нарушений, которое предусматривает разработку плана технических мероприятий, принятие мер по предотвращению загрязнения окружающей среды и демонтаж трубы, ведущей к реке.