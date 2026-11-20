Казахстанское сельское хозяйство развивается стремительными темпами, а возможности для аграриев сегодня значительно шире, чем десять лет назад. Об этом на полях III Форума работников сельского хозяйства в Астане рассказал Герой Труда Казахстана, директор агрофирмы «Родина» Иван Сауэр, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам агрария, проведение форума третий год подряд с участием Президента Касым-Жомарта Токаева свидетельствует о внимании государства к развитию сельского хозяйства.

«Это показывает настоящее место аграрного сектора»

Иван Сауэр отметил, что регулярность проведения форума имеет особое значение для представителей отрасли.

«Само понимание, что это третий форум, что это регулярный форум, даёт ответ на многие вопросы. Когда мы просто слышим с высоких трибун: “Аграрный сектор”, “Да здравствует АПК!” – это слова. Но когда мы видим стабильное, на постоянной основе проведение такого форума, на таком уровне, с участием Главы государства, это снимает все вопросы», – подчеркнул он.

По мнению Сауэра, подобные мероприятия показывают, какое место агропромышленный комплекс занимает в экономике страны.

«Это показывает и отношение, это показывает на самом деле место нашего аграрного сектора. И у нас есть результаты», – добавил он.

«Три года назад мы об этом даже не думали»

Одним из главных достижений отрасли Сауэр назвал увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции.

«Валовый продукт АПК перевалил за 15 триллионов. Три года назад мы об этом даже не думали. Хотя в целом рынки переживают не лучшие времена. Вы прекрасно знаете, каковы сегодня цены на наш основной продукт», – рассказал аграрий.

Несмотря на непростую ситуацию на рынках, по его словам, сельское хозяйство продолжает активно развиваться.

«Тем не менее АПК развивается, и развивается очень быстро, развивается по-современному. Тот, кто сегодня пришёл в аграрный сектор и готов трудиться, он не просто трудится, он испытывает удовольствие. Буквально несколько лет назад мы не могли даже мечтать о тех условиях, которые сегодня создаются», – отметил Сауэр.

«Зашёл в поле – и сразу олигарх? Чудес не бывает»

При этом руководитель агрофирмы «Родина» подчеркнул, что сельское хозяйство требует серьёзного труда, а рассчитывать на мгновенное обогащение не стоит.

«Конечно, кто-то хочет сразу прийти, только зайти в поле и сразу стать олигархом, покорять многотысячные плантации, тучные стада животных и так далее. Но чудес не бывает. Возможности для развития, возможности для совершенствования отрасли сегодня колоссальны», – заявил он.

По словам Сауэра, за последнее десятилетие темпы развития отрасли существенно ускорились.

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«Сегодня мы за год делаем ровно столько, сколько ещё десять лет назад делали за пять лет. Это такой стремительный рывок, такое развитие, что мы и не мечтали об этом, буквально оглянувшись на вчерашний день», – заключил Иван Сауэр.

Напомним, 20 ноября во Дворце Независимости в Астане стартовал III Форум работников сельского хозяйства. Мероприятие проводится третий год подряд и объединяет представителей аграрного сектора из разных регионов Казахстана. На площадке форума обсуждаются итоги сельскохозяйственного сезона, государственная поддержка фермеров и дальнейшее развитие агропромышленного комплекса.