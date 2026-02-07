За год финансирование здравоохранения в Шымкенте выросло на 18,2%
В Шымкенте в рамках ОСМС медицинские услуги доступны более 1,2 млн жителей.
Сегодня, 12:34
82Фото: Pixabay.com
За год финансирование здравоохранения выросло на 18,2%, а помощь населению оказывают 170 медицинских организаций, включая 34 государственные и 136 частных, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
В 2025 году по линии ОСМС оказано свыше 1 тысячи высокотехнологичных и около 7 млн консультационно-диагностических услуг.
Уровень застрахованности населения составляет 86,3% — это 1 107 251 человек, из которых более 800 тысяч относятся к льготным категориям.
Для повышения качества медпомощи усилен финансовый контроль и цифровое подтверждение услуг, а также планируется интеграция информационных систем медорганизаций с системой Фонда соцмедстрахования.
