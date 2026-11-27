Сообщив о коррупции, казахстанцы могут не только помочь раскрыть преступление, но и получить денежное вознаграждение – до 17,3 млн тенге. Сумма зависит от размера взятки, причиненного ущерба и тяжести правонарушения. Однако одного сообщения о коррупции для получения денег недостаточно. В Службе по противодействию коррупции КНБ рассказали, при каких условиях выплачивают вознаграждение и кому в нем могут отказать, передает BAQ.KZ.

Сколько можно получить за информацию о коррупции

Если сумма взятки или причинённого ущерба превышает 1 000 МРП (4,325 млн теңге), вознаграждение составляет 10% от этой суммы. Максимальная выплата – 4 000 МРП, или 17,3 млн теңге в 2026 году.

Если сумма не превышает 1 000 МРП или ущерба нет, размер выплаты зависит от категории правонарушения. За информацию об административном коррупционном правонарушении предусмотрено 30 МРП (129 750 теңге). За сведения о коррупционных преступлениях выплаты составляют:

- 173 000 теңге – за преступление небольшой тяжести

- 216 250 теңге – за преступление средней тяжести

- 302 750 теңге – за тяжкое преступление

- 432 500 теңге – за особо тяжкое преступление

Как получить вознаграждение

Сначала нужно сообщить о взятке, вымогательстве или другом коррупционном правонарушении. Денежное вознаграждение предусмотрено для заявителей, с которыми заключено соглашение о неразглашении.

После вступления в силу приговора или постановления суда заявление подают в орган, который расследовал уголовное дело или возбудил административное. Понадобятся документ, удостоверяющий личность, и справка из банка о текущем счёте в теңге.

Комиссия принимает решение в течение 15 рабочих дней с момента поступления заявления или ходатайства. Если выплату одобрят, деньги поступят на счёт в течение месяца после издания приказа о поощрении.

Кому не положено вознаграждение

Выплату не получают те, кто сообщил заведомо ложные сведения, исполнители и соучастники правонарушения, а также лица, которые конфиденциально сотрудничают с органами, ведущими оперативно-розыскную или контрразведывательную деятельность.

Для госслужащих, которые обязаны сообщать о коррупции по должности, предусмотрены грамота или благодарность.