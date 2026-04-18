За истязание бывшей девушки жителю Красноярска дали всего один год ограничения свободы

В Красноярске (Российская Федерация) суд вынес приговор местному жителю, который на протяжении нескольких месяцев преследовал и издевался над своей бывшей девушкой, передает BAQ.KZ со ссылкой на kp.ru.

Как установило следствие, мужчина около полугода пытался заставить женщину возобновить отношения. Получив отказ, он начал систематически преследовать ее, а также применять физическое насилие.

Несмотря на давление, пострадавшая не пошла на примирение и обратилась в суд. В ходе разбирательства ей удалось доказать, что действия обвиняемого причинили ей как физические, так и психологические страдания.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.