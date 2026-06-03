За кулисами Cirque du Soleil: как в Астане готовятся к премьере легендарного шоу OVO

За день до официальной премьеры шоу OVO в Казахстане представители СМИ получили редкую возможность заглянуть туда, куда обычно не попадает зритель. Команда Cirque du Soleil впервые открыла для журналистов пространство, скрытое за кулисами одного из самых известных цирковых проектов мира. Корреспондент BAQ.KZ увидел, как рождается магия, которую уже совсем скоро покажут тысячам казахстанцев.

3 июня в Астане состоялся специальный пресс-тур. Журналисты смогли увидеть репетиции артистов, пройти по закулисным коридорам, где кипит жизнь большого шоу, и почувствовать атмосферу, которая обычно остается за пределами сцены.

Более 100 человек и 25 стран мира

OVO по праву считается одной из самых ярких постановок Cirque du Soleil. Ее действие разворачивается в фантастическом мире насекомых, где привычные законы природы словно перестают действовать. Здесь стрекозы парят над сценой, жуки выполняют невероятные акробатические трюки, а музыка и свет создают ощущение, будто зритель оказался внутри огромного живого организма.

За этой красочной вселенной стоит огромная международная команда.

В постановке задействованы более 100 специалистов, а на сцену выходят 53 артиста из 25 стран мира.

Они говорят на 17 языках, но во время выступления обходятся без слов, рассказывая историю языком движения, музыки и эмоций.

Как отмечают сами артисты, работа в Cirque du Soleil сопоставима с работой в крупнейших мировых индустриях развлечений.

По словам украинского акробата Артура Дудова, коллектив объединяет лучших специалистов со всего мира.

«Это один из лучших цирков мира. Особенность, наверное, в том, что ты, грубо говоря, работаешь в Голливуде, у тебя есть команда профессионалов своего дела со всего мира. У нас есть олимпийские чемпионы, победители всевозможных мировых фестивалей. Это очень большая команда, которая создает это искусство в этом цирке», - говорит артист.

Каждый элемент должен рассказывать историю

Во время репетиции журналистам показали лишь несколько фрагментов будущего представления. Но даже этих нескольких минут хватило, чтобы понять, почему шоу уже много лет собирает полные залы по всему миру.

На сцене не бывает случайных движений. Каждый прыжок, каждое вращение, каждый взгляд встроены в общую историю. Даже самые сложные акробатические элементы здесь выглядят не как спортивное упражнение, а как часть большого театрального действия.

Артур Дудов рассказал, что при подготовке выступлений артисты стремятся добиться не только технической сложности, но и эмоционального воздействия на зрителей.

«Мы старались выбирать элементы так, чтобы они были не только технически сложными, но и визуально красивыми. Цирковой номер должен быть не только сложным, но и хорошо смотреться со стороны. Поэтому мы старались найти баланс, чтобы это было визуально красиво, сложно технически и эмоционально. Кто-то может увидеть в этом что-то своё, задуматься о чём-то. Цирк - это искусство, а в искусстве всегда можно найти что-то интересное для себя», - поделился он.

По словам артистов, каждый номер в OVO является частью общей истории и помогает зрителям погрузиться в удивительный мир насекомых, наполненный движением, музыкой и яркими образами.

Когда на сцене выступают муж и жена

Особое внимание журналистов привлек номер, который исполняет семейная пара артистов. Артур Дудов выступает вместе со своей супругой, и, как признается акробат, именно доверие помогает им работать на высочайшем уровне.

«Мне с женой, на самом деле, это очень легко. У нас практически не возникает конфликтов, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. Мы привыкли чувствовать это доверие. Даже в обычной жизни она может одним взглядом дать понять, что что-то не так. Поэтому любые вопросы мы решаем очень быстро. А в работе это только помогает. Мы буквально чувствуем друг друга», - сказал он.

В этот момент становится понятно, что за эффектными трюками стоят не только годы тренировок, но и настоящие человеческие отношения, которые невозможно сыграть.

Несмотря на огромный опыт выступлений по всему миру, артисты признаются, что перед каждым выходом на сцену продолжают испытывать волнение.

Однако речь идет не о страхе, а о чувстве ответственности перед тысячами зрителей.

«Это не страх, а переживания. Мы выступаем не перед одним или двумя людьми, а перед тысячами зрителей. Хочется показать номер достойно и на высоком уровне. Я уверен в своих элементах, понимаю возможности своего тела. А супруга чувствует, если где-то появляется неуверенность. Поэтому мы стараемся всё предусмотреть заранее», - делится артист.

Он отмечает, что именно адреналин помогает сохранять концентрацию и энергию во время выступления.