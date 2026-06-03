За кулисами Cirque du Soleil: как в Астане готовятся к премьере легендарного шоу OVO
Журналисты впервые получили доступ к репетиции всемирно известной постановки, познакомились с артистами и увидели, как создается одно из самых масштабных шоу Cirque du Soleil.
Сегодня 2026, 18:14
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