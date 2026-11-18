Парижский подиум может подарить дизайнеру признание, а может оставить лишь красивые фотографии и внушительный счёт за участие. В мире моды мечты стоят дорого, но даже большие деньги не гарантируют успеха. Почему продюсер, которая помогает казахстанским брендам выходить на международную сцену, порой сама советует им отказаться от показа? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорила с основательницей KazFashionParis Баян Жанбауовой.

Фото из личного архива Баян Жанбауовой

Из юриспруденции – в мир моды

Сегодня Баян Жанбауова помогает казахстанским дизайнерам представить свои коллекции во Франции. Но когда-то её собственная жизнь была далека от модных показов.

По образованию она юрист. Несколько лет работала в нефтегазовой отрасли и международных организациях. В Париж приехала из Астаны за третьим высшим образованием, а после учёбы осталась во Франции и продолжила карьеру в сфере страхования и финансов.

Мода долгое время оставалась увлечением. Со временем именно она стала делом жизни.

Мы встречаемся в Астане, куда Баян приехала на несколько дней. В её плотном графике находится около часа для разговора. Начинаю с вопроса, который напрашивается сам собой: как юрист оказалась в мире высокой моды?

«Модой я увлекалась с детства, всегда была тяга ко всему красивому, эстетичному. А мама привила интерес к музыке и шитью. Уже в Париже появилось желание рассказывать о своей культуре, и это нашло продолжение в работе с дизайнерами», – рассказывает Баян.

В 2017 году она зарегистрировала во Франции ассоциацию KazFashionParis, чтобы продвигать казахское искусство, моду и ремёсла за рубежом.

«Я уехала из Казахстана в сознательном возрасте, прожив здесь половину жизни. Поэтому каждый дизайнер для меня особенный», – говорит она.

В том же году Баян организовала первый показ с участием пяти казахстанских дизайнеров. Он прошёл в Культурном центре Азербайджана в Париже.

Но прежде чем вывести отечественные бренды на французский подиум, ей самой пришлось разобраться в устройстве модной индустрии.

Баян посещала показы, наблюдала за работой за кулисами, знакомилась с организаторами и участниками. Постепенно появились профессиональные связи, без которых в этой сфере трудно обойтись.

Фото: Instagram/kazfashionparis

Кого ждёт парижский подиум?

Представим, что казахстанский дизайнер хочет показать свою коллекцию в Париже. Достаточно ли интересной идеи и денег на участие?

Спрашиваю Баян, с чего начинается её работа с новым брендом.

«Сначала проверяю, есть ли аналогичный опыт в Казахстане. Желательно, чтобы у человека было понимание, как проходит показ. Затем изучаю профиль бренда. Даже если это частный модный дом, но он работает с культурным кодом Казахстана, я как представитель своей страны особенно тщательно смотрю на его идеи и коллекции. Для меня важны репутация бренда и репутация страны, достойное представление на международном уровне. Потом обсуждаем детали: чем вдохновился дизайнер, какую коллекцию представим, в каком сезоне будем участвовать. После этого переходим к практическим вопросам», – объясняет продюсер.

Один из важных моментов – понять, в каком именно показе собирается участвовать дизайнер.

В Париже во время Недели моды проходят не только мероприятия официальной программы, но и независимые коммерческие показы.

Баян работает именно с такими мероприятиями. Они проводятся в дни Недели моды, однако не входят в официальный календарь Федерации высокой моды и моды прет-а-порте.

Разница принципиальная: участие в независимом показе не означает, что бренд стал участником официальной Paris Fashion Week.

При этом, по словам Баян, такие мероприятия дают дизайнерам возможность получить международный опыт, представить коллекцию новой аудитории и завести профессиональные знакомства.

Фото: Instagram/kazfashionparis

Сколько стоит выход на подиум и кто за него платит?

На подиуме всё выглядит легко: музыка, свет, модели в эффектных нарядах. Но за несколькими минутами показа стоят месяцы подготовки, работа целой команды и немалые расходы.

Одна из самых затратных частей организации – аренда площадки. Кроме того, необходимо оплатить работу моделей, специалистов по связям с общественностью и других участников команды.

«Я и сама организовываю мероприятия, но в большей степени выступаю посредником. Уже знаю подводные камни, всё разъясняю, предлагаю варианты, а бренд выбирает», – рассказывает Баян.

Иногда часть расходов берут на себя спонсоры. Но найти их удаётся далеко не каждому, поэтому чаще всего дизайнеры вкладывают собственные средства.

По сути, участие в показе становится инвестицией в узнаваемость бренда. Причём результат во многом зависит от того, кто окажется в зале.

Приглашением журналистов, представителей модной индустрии и потенциальных партнёров занимаются PR-специалисты организаторов. Они используют профессиональные контакты и рассылки, чтобы собрать нужную аудиторию.

Но даже присутствие влиятельных гостей не гарантирует коммерческого успеха.

Фото: Instagram/kazfashionparis

«Показ – это не магазин»

Спрашиваю Баян, что она посоветует дизайнеру с ограниченным бюджетом: потратиться на парижский показ или вложить деньги в развитие бренда дома?

Оказывается, иногда продюсер сама отговаривает дизайнеров от участия.

«Это зависит от того, какую цель ставит перед собой бренд. Поэтому, когда ко мне обращаются, я интересуюсь, задаю вопросы. Изучаю возможности бренда, спрашиваю: зачем вы хотите участвовать, какие у вас дальнейшие планы, есть ли стратегия? Я объясняю и практическую сторону: зачем столько тратить? Иногда прямо говорю, что сейчас не стоит расходовать деньги. Нужно понимать, что показы – долгосрочная стратегия. Показ – это не магазин, никто не может гарантировать продажи. Не бывает так, что ты показал коллекцию, её сразу всю раскупили и пришли к тебе в гостиницу», – отвечает продюсер.

Иными словами, парижский подиум может привлечь внимание к бренду, но не заменит полноценную работу над продуктом, продажами и продвижением.

Поэтому прежде чем планировать международный дебют, дизайнеру стоит честно ответить себе на несколько вопросов: зачем ему нужен показ, какую аудиторию он хочет привлечь и что собирается делать после возвращения домой.

Фото:Instagram/kazfashionparis

«Не обязательно выставляться в Париже»

Но как понять, что бренд действительно готов выйти на международный рынок?

– А какой критерий вы считаете самым важным? – спрашиваю я.

– Качество, – отвечает Баян.

Затем поясняет:

«В целом важны концепция, идея, история, вдохновение. Факторов очень много. Поэтому я и говорю: не обязательно выставляться в Париже. Можно работать, находясь в Казахстане. Самое главное – авторская идея. Тем более сейчас, во времена глобализации, когда о твоей работе могут легче узнать».

И всё же Париж продолжает притягивать дизайнеров со всего мира. Баян объясняет это историей французской моды и особым статусом города в индустрии.

Например, британский дизайнер Виктория Бекхэм, несмотря на то что живёт в Лондоне, представляет свои коллекции в Париже.

Но французская столица – далеко не единственная точка притяжения. У Милана, по словам Баян, собственная атмосфера и свой взгляд на моду. Чтобы понять различия между мировыми модными столицами, недостаточно просто посмотреть фотографии показов. Нужно побывать там и увидеть индустрию изнутри.

С чего начать дизайнеру, который мечтает о Париже?

В завершение разговора прошу Баян дать совет начинающим казахстанским дизайнерам.

Она рекомендует не спешить с самостоятельным показом, особенно если бюджет ограничен.

«Я бы посоветовала объединяться с другими брендами. Это было бы выгодно и с финансовой точки зрения. Например, можно сделать коллаборацию с брендом аксессуаров. Здоровые амбиции нужно иметь, но при этом всё рассчитывать. Ещё я бы посоветовала сначала приехать в Париж на разведку: посмотреть показы, изучить рынок, понять, как всё устроено. Важно заранее определить, зачем вам нужен зарубежный показ и какие у бренда дальнейшие планы. Я всегда объясняю: показ не гарантирует продаж. Поэтому прежде чем вкладывать деньги, нужно подготовиться и понимать, чего вы хотите добиться».

В конечном счёте международный показ – лишь один из способов заявить о себе. И, как следует из нашего разговора, для дизайнера важнее не просто однажды выйти на парижский подиум, а понимать, куда двигаться после него.