Жизнь тысяч пассажиров и доставка грузов из одного города в другой зависят от этого специалиста. Он строго соблюдает правила железной дороги, остаётся за кадром. О том, как он несёт огромную ответственность на рельсах, читайте в интервью BAQ.KZ с машинистом Еркином Советкхановым.

— Как начинается рабочий день машиниста?

— Рабочий день машиниста начинается по строгому регламенту. Нас заранее, примерно за два часа, уведомляют о выходе на смену. Тогда же сообщают точное направление. Сначала мы приходим в депо, где получаем официальный "маршрут следования". В нём указаны путь следования и график движения. Далее обязательно проходим медосмотр, у нас проверяют давление, пульс, общее состояние здоровья. Это очень важный этап для обеспечения безопасности поездки. После этого мы берём с собой необходимые рабочие принадлежности. Затем начинается приёмка локомотива: проверяется его техническое состояние: тормозная система, фары, работа двигателей и другие важные узлы. Если всё соответствует нормам – приступаем к работе.

— Почему вы выбрали эту профессию?

— Можно сказать, я из династии железнодорожников. Отец всю жизнь работал в этой сфере, мама была оператором на железной дороге. Дома постоянно говорили о поездах, вагонах, диспетчерской связи, технических трудностях и достижениях. Слушая эти разговоры с детства, я и сам выбрал эту профессию. Сейчас я искренне люблю свою работу. Быть машинистом – это не просто профессия, это характер, дисциплина и образ жизни.

— Что вы скажете о цифровизации железнодорожной системы?

— Раньше локомотивы полностью управлялись вручную. Теперь пришли современные технологии. Сейчас работает централизованный контроль, мониторы, автоматизированные системы учёта. Большая часть работы переходит на цифровой уровень.

— Какие трудности у профессии машиниста?

— Это очень ответственная профессия. Бывает, мы едем по рельсам по 12 часов. Даже если устал — нельзя отвлекаться. Каждое решение должно быть точным, быстрым и правильным. Поэтому для машиниста важны не только профессиональные навыки, но и внутренняя выдержка и чувство ответственности.

— Спасибо за беседу.