В 2025 году Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с госорганами и акиматами провело масштабную работу по обеспечению безопасности на водоёмах страны, передает BAQ.KZ.

По итогам купального сезона спасено 276 человек. Комплексный подход и превентивные меры позволили значительно сократить количество несчастных случаев и сохранить сотни жизней.

По всей стране было организовано 722 официальных места отдыха у воды, включая 245 коммунальных и 464 частных пляжа, а также 13 площадок для спорта и туризма.