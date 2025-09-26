За купальный сезон спасатели МЧС спасли 276 человек
Комплексные меры помогли снизить число трагедий.
В 2025 году Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с госорганами и акиматами провело масштабную работу по обеспечению безопасности на водоёмах страны, передает BAQ.KZ.
По итогам купального сезона спасено 276 человек. Комплексный подход и превентивные меры позволили значительно сократить количество несчастных случаев и сохранить сотни жизней.
По всей стране было организовано 722 официальных места отдыха у воды, включая 245 коммунальных и 464 частных пляжа, а также 13 площадок для спорта и туризма.
"Особое внимание уделялось запрещённым для купания участкам - на 5021 опасном месте установлено 6 730 запрещающих знаков, предупреждающих об угрозе. МЧС дополнительно выставлен 201 мобильный спасательный пост для обеспечения безопасности населения на опасных участках водоемов", - говорится в сообщении.
