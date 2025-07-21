В Туркестанской области завершилось одно из самых масштабных уголовных дел в сфере отечественного образования, передает BAQ.KZ. Суд с участием присяжных вынес приговор 46 сотрудникам Жетысайского районного отдела образования, признанным виновными в хищении более четырех миллиардов тенге бюджетных средств.

По версии следствия, с 2021 по 2023 годы в школах района формировался фиктивный штат: зарплаты начислялись не учителям, а знакомым, родственникам и "мертвым душам", которые в учебных заведениях ни разу не появлялись. Финансовые потоки годами текли мимо реальных работников и оседали на чужих карточках. В центре схемы — начальники отдела образования, бухгалтеры и руководители учебных заведений.

По материалам следствия, махинации проводились системно и с предварительным сговором. Начальники отдела М. и Ш. были обвинены в растрате в особо крупном размере, подстрекательстве к даче взятки и других коррупционных преступлениях. Один из бухгалтеров также обвинён в легализации преступных доходов. Остальные 43 фигуранта — школьные бухгалтера, массово участвовавшие в схеме.

Прокурор 40 фигурантам дела просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 14 лет, остальным шести подсудимым – наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет. Подсудимые М. и Ш. вину не признали. Остальные подсудимые признали вину полностью и в связи с возмещением ущерба просили назначить более мягкое наказание, — говорится в материалах дела.

Начальник отдела образования М. получил 10 лет лишения свободы, Ш. — 9 лет, но с отсрочкой на пять лет из-за малолетних детей. 34 фигуранта приговорены к срокам от 5 до 8 лет, часть из них — условно. Восемь человек получили ограничение свободы на сроки от одного до трёх лет, ещё двоим наказание смягчили до ответственности за халатность.

В процессе судебного разбирательства 43 подсудимых вернули в бюджет свыше 800 миллионов тенге. Суд признал смягчающими обстоятельствами беременность, инвалидность, наличие малолетних детей и сотрудничество со следствием. Нарушение присяги госслужащими, напротив, было признано отягчающим. Приговор пока не вступил в законную силу. Вопрос о полном возмещении оставшегося ущерба будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.