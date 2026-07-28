В Астану прибыли команды Xtreme Gaming и Vici Gaming, одни из сильнейших коллективов мировой сцены Dota 2. Они выступят на «Играх Будущего 2026» (GOTF 2026) powered by Samruk-Kazyna.

Xtreme Gaming приехала в Казахстан действующим победителем «Игр Будущего». В составе выступают Ame, NothingToSay, Xxs, fy и xNova. Команда также получила прямое приглашение на The International 2026.

Vici Gaming остается одной из самых узнаваемых организаций в истории дисциплины. Коллектив становился финалистом The International и много лет стабильно выступает на ведущих международных турнирах.

Вместе с ними в столицу прибыли Team Resilience и Zero Tenacity. Они также поборются за победу в дисциплине MOBA PC Dota 2 Presented by Bank CenterCredit.

К участникам присоединится казахстанская команда Rune Eaters. За нее выступят Даньял Алибай, Абдималик Сайлау, Алим Беспаев, Айбек Токаев и Никита Остахов.

В этот же день столица встретила DIGA Esports. Казахстанский коллектив представит страну в дисциплине Battle Royale, PUBG: BATTLEGROUNDS Presented by Alatau City Bank.

Всего в турнире по Dota 2 примут участие 16 команд. Они разыграют призовой фонд в один миллион долларов. Матчи пройдут со 2 по 5 августа во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Соревнования по Battle Royale, PUBG: BATTLEGROUNDS Presented by Alatau City Bank, состоятся с 31 июля по 2 августа в Национальном теннисном центре BEELINE ARENA.

Сами «Игры Будущего 2026» пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. В турнире примут участие более 800 атлетов свыше 50 национальностей.

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