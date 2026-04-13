Управление государственного архитектурно-строительного контроля совместно с акиматом города Актобе проводит регулярный мониторинг содержания строительных площадок в соответствии с установленными требованиями, передает BAQ.KZ.

В частности, на особом контроле находятся наличие пунктов мойки колес на строительных площадках, соответствие ограждений установленным нормам, а также установка паспорта объекта.

По результатам проведённых проверок на сегодняшний день составлено около 20 протоколов об административных правонарушениях.

Данная работа будет продолжена и в дальнейшем, охватывая все строительные объекты на территории города.