За нарушения на стройплощадках в Актобе составили около 20 протоколов
Сегодня 2026, 08:54
Сегодня 2026, 08:54Сегодня 2026, 08:54
Фото: Pixabay.com
Управление государственного архитектурно-строительного контроля совместно с акиматом города Актобе проводит регулярный мониторинг содержания строительных площадок в соответствии с установленными требованиями, передает BAQ.KZ.
В частности, на особом контроле находятся наличие пунктов мойки колес на строительных площадках, соответствие ограждений установленным нормам, а также установка паспорта объекта.
По результатам проведённых проверок на сегодняшний день составлено около 20 протоколов об административных правонарушениях.
Данная работа будет продолжена и в дальнейшем, охватывая все строительные объекты на территории города.
Самое читаемое
- Бес қонақ: забытое дыхание степи или живая примета природы?
- Трагический пожар в Астане: спасателям мешали ворота и припаркованные автомобили
- Самаркандское водохранилище превращают в центр отдыха в Темиртау
- Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 13 апреля
- Трое детей погибли при пожаре в столичном ЖК