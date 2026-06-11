За нарушения, связанные с наркотиками и оружием, амнистии не будет — МВД
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Административная амнистия не затронет правонарушения, представляющие угрозу безопасности граждан и государства. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, под действие амнистии не подпадут нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия.
«Прежде всего, не подпадают под амнистию административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Это деяния, которые несут угрозу безопасности наших граждан», — заявил Адилов.
Кроме того, амнистия не будет распространяться на повторные административные правонарушения, а также на взыскания, наложенные судами.
«Судебные решения, а также повторные правонарушения под действие административной амнистии не подпадают», — подчеркнул заместитель министра.
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