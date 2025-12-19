В 2025 году в сфере водопользования наложены штрафы до 146,7 млн тенге, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ В целом, количество нарушений выросло с 221 до 526,.

"Количество наложенных штрафов увеличилось с 501 до 801, а сумма наложенных штрафов выросла с 41,2 млн тенге до 146,7 млн тенге.

Министерство продолжит работу по ликвидации нелегального оборота воды, и в этой связи совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываетсяп лан мероприятий.

Документ предусматривает создание республиканской межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных и иных государственных органов для эффективной борьбы с проблемой хищений воды и незаконного водопользования", - сказал министр на брифинге.

Он подчеркнул, что особое значение для рационального водопользования имеет формирование культуры бережного отношения к воде.