За нарушения в сфере воды наложено штрафов почти на 147 млн тенге
В 2025 году в сфере водопользования наложены штрафы до 146,7 млн тенге, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ В целом, количество нарушений выросло с 221 до 526,.
"Количество наложенных штрафов увеличилось с 501 до 801, а сумма наложенных штрафов выросла с 41,2 млн тенге до 146,7 млн тенге.
Министерство продолжит работу по ликвидации нелегального оборота воды, и в этой связи совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываетсяп лан мероприятий.
Документ предусматривает создание республиканской межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных и иных государственных органов для эффективной борьбы с проблемой хищений воды и незаконного водопользования", - сказал министр на брифинге.
Он подчеркнул, что особое значение для рационального водопользования имеет формирование культуры бережного отношения к воде.
