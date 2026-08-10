За неделю в Казахстане зарегистрировали 47 лесных пожаров

С 2 по 9 августа 2026 года в Казахстане зарегистрировали 47 лесных пожаров. Все возгорания удалось своевременно обнаружить, локализовать и ликвидировать, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Из общего числа пожаров 21 произошел на территориях лесохозяйственных учреждений, находящихся в ведении местных исполнительных органов. Еще 26 возгораний зарегистрировали на землях государственного лесного фонда.

В ведомстве отметили, что своевременному выявлению пожаров способствовали наземное патрулирование государственной лесной охраны, авиационный мониторинг РГКП «Казавиалесоохрана» и системы раннего обнаружения возгораний.

Для тушения пожаров привлекались сотрудники государственной лесной охраны, авиация и авиапожарные десантники «Казавиалесоохраны». Также задействовались пожарная техника и другие необходимые силы.

Благодаря оперативному обнаружению и своевременному реагированию распространения огня удалось не допустить.

В Министерстве экологии призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.