За необоснованное повышение цен на мясо будут применяться меры. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, к тем, кто завышает цены, будут применяться меры.

"Наша основная цель – доступные торговые полки. Нельзя говорить, что в торговле есть только неэффективные посредники. Потому что в целом в этой сфере занято 1,5 миллиона человек. В отношении посредников возбуждено 45 административных дел. Если наши производители, будь то на базаре или в торговой сети, сталкиваются с какими-то препятствиями при сдаче мяса, они сразу сообщают нам. Мы планируем провести мероприятие под названием "Береке-фест". Собранная продукция будет продаваться напрямую потребителям по выгодным и доступным ценам", – отметил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что министерство имеет полномочия регулировать цены на определённые части мяса.

"Вы знаете, мы отвечаем за регулирование цен на лопато-грудную часть говядины. Если поступает жалоба, обязательно возбуждаем административное дело. Им назначаются штрафы. В этом году таким посредникам уже наложено штрафов на сумму 350 млн тенге", – сказал Арман Шаккалиев.

По словам министра, в законодательстве сегодня не применяются инструменты установления предельных цен на продукты, но действует норма о торговой надбавке. Она не должна превышать 15% от закупочной стоимости. За нарушение применяются меры административного воздействия.

Заместитель председателя комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ерлан Жаутикбаев уточнил, что с этого года санкции ужесточены. Если раньше за превышение надбавки предприниматели получали предупреждение, то теперь штраф составляет от 5 до 150 месячных расчетных показателей в зависимости от категории субъекта – индивидуальный предприниматель, малый, средний или крупный бизнес. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается – от 10 до 300 МРП.

Он также подчеркнул, что с 2026 года предельные цены полностью отменяются, будет действовать только механизм контроля торговой надбавки. Установление конкретных предельных цен на мясо относится к компетенции акиматов.

В случае жалоб на необоснованное завышение цен потребители могут обратиться в территориальные департаменты торговли, которые регистрируют обращения и выходят на проверки. При выявлении нарушений предприниматели будут привлекаться к административной ответственности.