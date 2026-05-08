Астанчанина арестовали за непристойное фото на фоне Байтерека
Такие поступки предусматривают ответственность.
Сегодня 2026, 21:49
Фото: ДП города
Столичные полицейские выявили в социальных сетях публикацию с фотографией непристойного характера, сделанной на фоне одного из городских монументов, передает BAQ.kz.
В ходе проверки сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний житель столицы. Молодого человека доставили в отдел полиции.
По данному факту его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Материалы дела направлены в суд для принятия решения. Также сообщается, что нарушитель помещен в комнату временного задержания.
В полиции подчеркнули, что подобные действия являются недопустимыми, нарушают общественные нормы и выражают неуважение к культурным и значимым объектам города. За такие поступки предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.
