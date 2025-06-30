Факты незаконной застройки предгорных зон в Алматы обнаружили сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции, передает BAQ.kz.

Официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров рассказал о фактах незаконного строительства, а также возведения объектов на опасных и охранных участках, нарушения санитарно-защитных норм. По его словам ряд должностных лиц уже привлечены к уголовной отвественности.

"Приговором суда осуждены руководители управления городского планирования и урбанистики к 11 годам лишения свободы, руководитель управления земельных отношений к 10 годам лишения свободы. Мы добились возврата в рекреационную зону порядка 230 гектаров земель. В новом генплане города определены закрытые для застройки территории, приняты правила и градостроительные регламенты", - рассказал Данияр Бигайдаров.

В Парламенте рассматриваются поправки в Строительный Кодекс, отметил спикер. Они должны обеспечить порядок и контроль. Кроме того Данияр Бигайдаров остановился на миллиардных хищениях из фонда оплаты труда педагогов.