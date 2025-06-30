За незаконное строительство в предгорье Алматы осудили сотрудников акимата
Об этом стало известно на брифинге в антикоррупционном ведомстве.
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Факты незаконной застройки предгорных зон в Алматы обнаружили сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции, передает BAQ.kz.
Официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров рассказал о фактах незаконного строительства, а также возведения объектов на опасных и охранных участках, нарушения санитарно-защитных норм. По его словам ряд должностных лиц уже привлечены к уголовной отвественности.
"Приговором суда осуждены руководители управления городского планирования и урбанистики к 11 годам лишения свободы, руководитель управления земельных отношений к 10 годам лишения свободы. Мы добились возврата в рекреационную зону порядка 230 гектаров земель. В новом генплане города определены закрытые для застройки территории, приняты правила и градостроительные регламенты", - рассказал Данияр Бигайдаров.
В Парламенте рассматриваются поправки в Строительный Кодекс, отметил спикер. Они должны обеспечить порядок и контроль. Кроме того Данияр Бигайдаров остановился на миллиардных хищениях из фонда оплаты труда педагогов.
"Хотелось бы сказать, что здесь в результате совместных мер с министерством просвещения и министерством финансов внедрены системы управления рисками, создается единая облачная бухгалтерия, проводится онлайн мониторинг подозрительных платежей, завышение сумм и так далее. Все это свело на нет хищения из фонда оплаты труда, исключив махинации с мертвыми душами. Анализ дел, расследуемых за последние годы показывает, что ущерб прошлых лет с 2019 по 2023 год, составил порядка 19 миллиардов тенге, а в 2024 году, благодаря этим мерам, всего 21 миллион тенге", - отметил спикер.