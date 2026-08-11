Полномочия государственных органов при выявлении незаконной добычи полезных ископаемых разграничили законом, передает BAQ.KZ.

Раньше при обнаружении такого факта возникал вопрос, какое ведомство должно считать ущерб. Функции дублировались, а административные дела из-за этого не двигались.

Теперь ответственность распределена по видам сырья. Дела по общераспространённым полезным ископаемым рассматривают местные исполнительные органы, по твёрдым полезным ископаемым и углеводородному сырью - Министерство промышленности и строительства, по урану Агентство по атомной энергии.

К общераспространённым относятся песок, гравий, глина, щебень и подобное сырьё, которое чаще всего и добывают самовольно.

Изменения внесены Законом от 19 июня 2026 года в статью 139 Кодекса об административных правонарушениях.

Отдельно закон разводит два вида ущерба. Если при незаконном изъятии недр нет признаков экологического вреда, ущерб считается имущественным ущербом государства.

По задумке, новый порядок должен ускорить реакцию на самовольную добычу и убрать неопределённость с тем, кто и как определяет размер ущерба.

Для акиматов это означает прямую ответственность за карьеры, из которых незаконно вывозят песок и щебень, поскольку именно на местном уровне ведётся контроль за такими работами.