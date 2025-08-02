За один месяц на Каспии пресечено более 50 фактов браконьерства
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 116 млн тенге.
Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34Сегодня, 12:34
82Фото: lada.kz
В июле в акватории Каспия пресечен 51 факт браконьерства, сообщили в пограничной службе КНБ РК, передает BAQ.kz со ссылкой на Lada.kz.
"Пограничники изъяли у браконьеров 14 плавательных средств и 20 километров орудий браконьерского лова", - пишет портал.
Пресечен 51 факт браконьерства в акватории Каспия. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 116 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.
Ранее сообщалось, что полтонны осетровых изъяли у браконьеров в Мангистау.
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