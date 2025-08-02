В июле в акватории Каспия пресечен 51 факт браконьерства, сообщили в пограничной службе КНБ РК, передает BAQ.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Пограничники изъяли у браконьеров 14 плавательных средств и 20 километров орудий браконьерского лова", - пишет портал.

Пресечен 51 факт браконьерства в акватории Каспия. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 116 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Ранее сообщалось, что полтонны осетровых изъяли у браконьеров в Мангистау.