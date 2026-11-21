С 10 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года в Казахстане проходит республиканская акция «Розыгрыш автомобилей и ценных призов в сервисе Amian» на цифровой платформе BusinessGO. Акция призвана мотивировать граждан требовать фискальный чек, повысить прозрачность расчётов и помочь предпринимателям освоить цифровые инструменты для развития бизнеса.

Проект реализуется при поддержке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Для предпринимателей участие в акции – это прежде всего готовый практический инструмент для роста продаж и клиентской базы без дополнительных затрат на продвижение. На протяжении всего периода проведения проекта участники из числа МСБ могут получить бесплатную консультацию и практическую поддержку в региональных палатах предринимателей. Специалисты помогут бизнесу разобраться в работе сервиса цифровой платформы, обучат основам маркетинга и продаж: как привлекать новых покупателей, повышать средний чек и возвращать клиентов за повторными покупками. Поскольку запуск собственной акции в Amian Business является обязательным условием участия в розыгрыше, предприниматели получают двойной эффект: рост трафика и выручки в торговой точке плюс шанс выиграть автомобиль или технику.

Участие в акции бесплатное и открыто для двух категорий. Покупателям, которые являются гражданами Казахстана, достаточно зарегистрироваться и пройти верификацию в мобильном приложении Amian, совершить покупку от 1 000 теңге у предпринимателя - участника акции и отсканировать QR-код фискального чека в течение 24 часов. Перечень точек доступен в приложении и регулярно обновляется. Один покупатель может зарегистрировать до трех чеков в день. Каждый проверенный чек дает один шанс на победу независимо от суммы покупки сверх 1000 теңге.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам для участия необходимо применять ККМ, подключиться к сервису Amian Business на платформе BusinessGO и проводить маркетинговые акции для покупателей на каждом этапе розыгрыша, чтобы выданные ими чеки регистрировались в системе.

Общий призовой фонд включает шесть автомобилей, два смартфона, два планшета и два ноутбука. Три автомобиля предназначены покупателям и три – предпринимателям. На каждом этапе предусмотрены два победителя: один покупатель и один предприниматель.

Розыгрыши состоятся:

1 декабря 2026 года - два смартфона;

1 января 2027 года - два автомобиля;

1 февраля 2027 года - два планшета;

1 марта 2027 года - два автомобиля;

1 апреля 2027 года - два ноутбука;

1 мая 2027 года - два автомобиля.

Все розыгрыши запланированы на 19:00 по времени Астаны и пройдут в прямом эфире официальных аккаунтов Business Go в Instagram и TikTok. Победителей определят случайным образом отдельно среди покупателей и предпринимателей с последующей проверкой соблюдения условий участия. Чеки каждого этапа участвуют только в соответствующем этапе и не переносятся на следующие.

Справочно: BusinessGO – единая цифровая экосистема для предпринимателей, объединяющая сервисы учета, фискализации расчетов и взаимодействия с покупателями. Платформа позволяет существенно снизить административную и финансовую нагрузку на микро-, малый и средний бизнес, а также сделает современные цифровые инструменты более доступными для предпринимателей во всех регионах Казахстана.