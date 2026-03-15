Избирательный участок №317 в Астане открылся ровно в 07:00, но жители города начали собираться задолго до этого. Атмосфера на участке оживленная: пока одни сидели, ожидая открытия, другие обсуждали процесс и делились впечатлениями, передает BAQ.KZ.

Арман Мухатов

Члены участковой комиссии проверяли оборудование, документы и бюллетени.

Все готово. Прозвучал гимн Казахстана и стартовало голосование на референдуме.

Очередь перед регистрацией постепенно растет. Горожане готовят паспорта и удостоверения, внимательно следят за порядком движения очереди. Молодые люди и пожилые, семьи с детьми – все объединены желанием быть среди первых и принять участие в голосовании.

После регистрации каждый получает бюллетень и выбирает свой вариант с вниманием и сосредоточенностью. Атмосфера спокойная, порядок соблюдается, каждый понимает значимость момента и ценит возможность проголосовать. Для многих из них это первый опыт участия в голосовании. На выходе молодые люди делятся впечатлениями, улыбаются и обсуждают, насколько важно использовать свое право голоса, осознавая, что от этого зависит будущее страны.

Очередь движется непрерывно, новые избиратели прибывают, регистрируются и направляются в кабины. На участке ощущается оживление.