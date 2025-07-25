В Астане за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано более 982 тысяч правонарушений, из них 683 тысячи — административные. Общая сумма наложенных штрафов превысила 11 миллиардов тенге, из которых 8,9 миллиарда уже взыскано, передаёт BAQ.KZ.

Об этом сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Астаны, подполковник полиции Нурлан Капаров.

Системы автоматической фиксации продолжают играть ключевую роль.

Более 710 тысяч нарушений ПДД были зарегистрированы фотовидеокамерами, штрафы по ним составили 7,5 млрд тенге, из которых 83,2% уже взыскано.

Всего за полгода:

в столице зарегистрировано более 800 ДТП, пострадали 1 074 человека;

выявлено 452 водителя без прав, 83 — лишённые права управления;

759 человек задержаны за вождение в нетрезвом виде;

687 авто отправлены на штрафстоянки;

по суду 560 человек лишены водительских прав, 750 арестованы.

В городе продолжается модернизация системы безопасности дорожного движения:

пересмотрены схемы размещения остановок;

установлено 19 новых знаков, 8 новых секций светофоров;

скорректирован режим работы светофоров на 38 перекрёстках;

реализуется проект модернизации шести ключевых транспортных коридоров;

построены новые пешеходные переходы возле школ №110 и №33.

Также полиция активно использует интеллектуальную систему "Ekin Patrol", внедрённую в 14 патрульных автомобилях, а также комплексы фиксации нарушений в автобусах и каретах скорой помощи.

По словам Капарова, это всё демонстрирует эффективность автоматизированного контроля и неотвратимость наказания за нарушения.