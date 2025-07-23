В Актюбинской области суд приговорил двух осужденных к новым срокам за умышленное повреждение видеонаблюдения в колонии, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает прокуратура региона, расследование провели специальные прокуроры. Инциденты произошли в учреждении №8 города Актобе.

В ноябре 2024 года осужденный за убийство А. Жармуханов и осужденный за грабеж и кражу Р. Джумашев повредили видеонаблюдение в своей камере. Аналогичное правонарушение Жармуханов совершил в декабре — уже в прогулочном дворике.

Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 428-1 УК РК — умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. Суд №2 города Актобе признал их виновными. 16 мая 2025 года Жармуханов и Джумашев были приговорены к 7 и 6 годам лишения свободы соответственно. Сроки определены с учетом ранее назначенных наказаний.

В надзорном органе подчеркнули, что принцип неотвратимости наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы реализуется в полном объеме.