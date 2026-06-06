За последние пять лет в Казахстане построено 274 объекта культуры

Государством последовательно реализуются меры по строительству новых культурных объектов, модернизации действующей инфраструктуры и укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

По данным Правительства, за последние пять лет в стране построено 274 объекта культуры, еще 1293 объекта были отремонтированы. В текущем году строительство ведется на 64 объектах, ремонтные работы – на 130 объектах.

Особое внимание уделяется развитию театральной инфраструктуры. В последние годы построены три новых театральных здания: Национальный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева в Астане, Музыкально-драматический театр города Туркестана и Областной казахский музыкально-драматический театр имени С. Муканова в Петропавловске.

Эта работа продолжается и сегодня. В настоящее время ведется строительство новых зданий драматических театров в Актобе и Конаеве, а также планируется строительство оперного театра в Шымкенте, драматического театра в Кызылорде и музыкально-драматического театра в Семее.

Параллельно продолжается обновление действующих учреждений. Ведутся работы по реконструкции зданий Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

За счет спонсорских средств также проведены ремонтные и обновляющие работы в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая: реконструирована входная группа, обновлены залы и служебные помещения.

Развитие музейной и туристской инфраструктуры также остается одним из важных направлений. В 2025 году в Астане открылся новый Музей искусств. Продолжается строительство визит-центров «Сауран» и «Гаухар ана» в Туркестанской области, визит-центра «Есік» в Алматинской области, а также реализация проекта по созданию ограждения в средневековом архитектурном стиле на территории национального парка под открытым небом на основе археологических раскопок древнего городища Бозок.

Кроме того, в прошлом году за счет спонсорских средств был проведен капитальный ремонт здания Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, а в Центральном государственном музее в Алматы обновлены системы вентиляции и кондиционирования.

Проводится системная работа по укреплению материально-технической базы домов культуры в регионах совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына». Эта инициатива расширяет возможности сельских и региональных очагов культуры и повышает качество культурных услуг для населения.

Параллельно совместно с местными исполнительными органами реализуется Дорожная карта по модернизации библиотек до 2027 года. В 2025 году построены 3 новые библиотеки в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, проведен капитальный ремонт 13 библиотек, текущий ремонт 64 библиотек, а также обновлена материально-техническая база 197 библиотек.

В сфере творческого образования также реализуются важные инфраструктурные проекты. В Алматы начато строительство общежития на 500 мест для студентов Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова и Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова.

[06.06.2026 9:51] UKIMET: Кроме того, проводится реконструкция здания Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева. Прорабатывается строительство новых зданий для трех специализированных музыкальных школ: подготовлены эскизные проекты и начата разработка ПСД.

Отдельное внимание уделяется развитию творческого образования в регионах. Совместно с акиматом Северо-Казахстанской области прорабатывается открытие представительства Казахского национального университета искусств имени К. Байсейітовой в Петропавловске. На базе сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева планируется подготовка кадров по 9 образовательным программам с ежегодным приемом 100 абитуриентов в рамках государственного образовательного заказа.

В целом сегодня в Астане и Алматы функционируют 4 творческих вуза, готовящих кадры по всем направлениям искусства.

В соответствии с поручением Главы государства ведется работа по созданию нового Университета культуры и искусства в Шымкенте на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова. Основной акцент будет сделан на подготовке технических специалистов для сферы культуры, включая кино и драматургию, режиссуру кино и ТВ, графику, мультимедиа и медиаменеджмент.

Для поддержки творческой молодежи ежегодно выделяется более 1000 грантов на обучение в вузах и свыше 500 грантов – в колледжах.