За последние сутки через Ормуз прошли 26 судов

Иранские ВМС координировали проход судов.

Сегодня 2026, 00:38
Фото: Report

За последние сутки 26 коммерческих судов были пропущены через Ормузский пролив.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

По его данным, среди этих судов нефтяные танкеры, контейнеровозы и другой коммерческий транспорт. Отмечается, что иранские ВМС координировали проход судов по морскому коридору и обеспечивали безопасность.

Ранее через Ормузский пролив прошли два китайских супертанкера Yuan Gui Yang и Ocean Lily, перевозившие около 4 млн баррелей нефти.

