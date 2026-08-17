За последние три года в Актюбинской области построили 37 спортивных объектов

По состоянию на 1 июля 2026 года в области насчитывается 770 объектов спортивной инфраструктуры, построенных за счет частных и государственных средств, без учета спортивных залов школ. В 2024 году этот показатель составлял 719 объектов.

В период с 2023 по 2026 год введены в эксплуатацию 37 новых спортивных объектов.

Среди значимых объектов, введенных в эксплуатацию в этом году:

▪️ Спортивный комплекс «Қуат» — современный объект, предназначенный для людей с инвалидностью. Здесь созданы условия для развития 20 видов спорта.

▪️ Спортивный зал ДЮСШ №1 имени В. Цехановича в городе Шалкар — позволяет более 800 детям заниматься спортом в качественных и комфортных условиях.

▪️ Центр греко-римской, вольной и женской борьбы — комплекс, рассчитанный на одновременный прием 200 спортсменов и ориентированный на подготовку спортсменов высокого уровня.

▪️ Центр дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны — один из первых специализированных центров дзюдо в республике.

В целях медицинского сопровождения спортсменов создан Центр спортивной медицины.

Кроме того, в Актобе при поддержке фонда «Самрук-Қазына» ведется строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Также в этом году активно ведется строительство нового стадиона на 35 тысяч мест и многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест.

Ввод новых спортивных объектов расширяет возможности жителей для занятий спортом и придает новый импульс развитию массового спорта в регионе.

Развитие спортивной инфраструктуры способствует формированию доступной спортивной среды для жителей, привлечению молодежи к занятиям спортом и дальнейшему развитию спорта в регионе.