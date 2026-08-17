За последние три года в Актюбинской области построили 37 спортивных объектов
В Актюбинской области в соответствии с поручением Главы государства продолжается системная работа по развитию спортивной инфраструктуры и поддержке массового спорта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По состоянию на 1 июля 2026 года в области насчитывается 770 объектов спортивной инфраструктуры, построенных за счет частных и государственных средств, без учета спортивных залов школ. В 2024 году этот показатель составлял 719 объектов.
В период с 2023 по 2026 год введены в эксплуатацию 37 новых спортивных объектов.
Среди значимых объектов, введенных в эксплуатацию в этом году:
▪️ Спортивный комплекс «Қуат» — современный объект, предназначенный для людей с инвалидностью. Здесь созданы условия для развития 20 видов спорта.
▪️ Спортивный зал ДЮСШ №1 имени В. Цехановича в городе Шалкар — позволяет более 800 детям заниматься спортом в качественных и комфортных условиях.
▪️ Центр греко-римской, вольной и женской борьбы — комплекс, рассчитанный на одновременный прием 200 спортсменов и ориентированный на подготовку спортсменов высокого уровня.
▪️ Центр дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны — один из первых специализированных центров дзюдо в республике.
В целях медицинского сопровождения спортсменов создан Центр спортивной медицины.
Кроме того, в Актобе при поддержке фонда «Самрук-Қазына» ведется строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Также в этом году активно ведется строительство нового стадиона на 35 тысяч мест и многофункционального спортивного комплекса на 5 тысяч мест.
Ввод новых спортивных объектов расширяет возможности жителей для занятий спортом и придает новый импульс развитию массового спорта в регионе.
Развитие спортивной инфраструктуры способствует формированию доступной спортивной среды для жителей, привлечению молодежи к занятиям спортом и дальнейшему развитию спорта в регионе.
Самое читаемое
- В Актау сотрудника фармконтроля осудили на шесть лет за взятки
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 16 августа
- В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения
- В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе