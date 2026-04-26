За последние три года в Костанайской области создано 94 парка

Костанайская область присоединилась к масштабной республиканской экологической акции, прошедшей в формате телемоста с участием Президента Касым-Жомарт Токаев. Инициатива реализуется в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» и рассматривается как один из ключевых инструментов формирования современной экологической повестки страны, передает BAQ.KZ.

В ходе прямого включения Глава государства обозначил стратегическую значимость проекта, подчеркнув его двойную направленность — практическое благоустройство территорий и формирование экологической культуры общества. По словам Президента, озеленение населённых пунктов — это долгосрочная инвестиция в здоровье нации и устойчивое будущее.

Центральной площадкой акции в регионе стал Триатлон-парк Костаная — одна из точек притяжения городской среды, где экологическая инициатива приобрела максимально широкий общественный охват. Здесь участие в высадке деревьев приняли представители власти, бизнеса, волонтёрского движения и жители города. Работы возглавил аким области Кумар Аксакалов. В числе участников — представители промышленного сектора, включая предприятия автомобильной отрасли и лёгкой промышленности, а также сельхозпроизводители.

«По поручению Президента мы в регионе не просто проводим акции, а выстраиваем системную работу. «Таза Қазақстан» для нас - это про реальный результат: чистые улицы, новые деревья, благоустроенные дворы. Мы хотим, чтобы жители Костанайской области видели эти изменения каждый день и сами становились частью этих перемен», — отметил глава региона.

Жители области поддерживают экологические инициативы и отмечают реальные изменения.

«Город действительно становится чище и уютнее. Видно, что работа идёт не разово, а постоянно: появляются новые деревья, благоустраиваются дворы. Хочется, чтобы мы сами тоже бережнее относились к тому, что создаётся», -поделилась жительница Костаная Дана Токжанова.

Символическим и в то же время практическим результатом акции стала высадка порядка 12 тысяч деревьев всего за один день. При этом, как подчёркивается на региональном уровне, ключевым приоритетом остаётся не только масштаб посадок, но и последующий системный уход за зелёными насаждениями.

В более широком контексте экологическая трансформация региона уже демонстрирует осязаемые результаты. В 2024–2025 годах на реализацию профильных проектов направлено 40,3 млрд тенге. За этот период благоустроено свыше 400 общественных пространств, создано более 250 детских и спортивных площадок, ликвидировано около 600 несанкционированных свалок и демонтировано более 1 250 аварийных объектов. Параллельно высажено порядка 277 тысяч деревьев, очищено 1,3 тысячи гектаров территорий и вывезено около 50 тысяч тонн отходов.

Отдельный акцент сделан на развитии общественных пространств как элемента качественной городской среды. В регионе уже сформировано 80 таких объектов, а в 2026 году планируется реализация ещё 25 проектов. За последние три года дополнительно создано 94 парка и сквера, что существенно расширило инфраструктуру для отдыха и досуга.

Комплексное обновление затрагивает и жилищный фонд. В области проведён ремонт кровли и фасадов 180 многоквартирных жилых домов. В планах — дальнейшая высадка 77 тысяч саженцев, ремонт кровли и фасадов ещё 63 домов, установка 31 новой детской и спортивной площадки, а также продолжение работы по сносу ветхого жилья.

Высокая вовлечённость населения и бизнеса подтверждает устойчивость формируемой экологической культуры: в санитарных мероприятиях приняли участие более 105 тысяч человек и порядка 1,9 тысячи предприятий.

Таким образом, реализация инициативы «Таза Қазақстан» в Костанайской области выходит за рамки отдельных акций, формируя системный подход к развитию территории. Речь идёт не только об экологических изменениях, но и о трансформации городской среды, повышении качества жизни и укреплении долгосрочной инвестиционной привлекательности региона.

Направления деятельности