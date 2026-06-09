За повторный сталкинг в Казахстане могут ввести уголовную ответственность

В стране рассматривают возможность ужесточения ответственности за сталкинг. В частности, предлагается ввести уголовное наказание за повторное преследование человека после привлечения нарушителя к ответственности. Об этом в Мажилисе сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.

По его словам, МВД совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывает поправки, предусматривающие новый квалифицирующий признак — неоднократность совершения правонарушения.

"Мы говорим о введении уголовной ответственности по сталкингу в случае неоднократности, когда лицо, которое уже было привлечено к ответственности по этой статье, вновь начинает преследовать жертву. В таком случае уже будет ставиться вопрос о привлечении к уголовной ответственности", – сообщил Адилов.

Он отметил, что сейчас данная инициатива обсуждается в рамках работы межведомственной группы.

Кроме того, МВД предлагает усилить санкции по ряду составов правонарушений, связанных с преследованием и нарушением прав граждан.

"Будем вводить новый квалифицирующий признак для ужесточения ответственности. Планируем перевести такие деяния в категорию преступлений средней тяжести и предусмотреть наказание до пяти лет лишения свободы", – заявил заместитель министра.

По его словам, соответствующие предложения находятся на стадии обсуждения и будут рассматриваться совместно с заинтересованными государственными органами.

Напомним, вопросы профилактики сталкинга и принуждения к вступлению в брак стали одной из центральных тем круглого стола, прошедшего в Мажилисе Парламента Казахстана.