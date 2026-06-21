За пределами спортивных арен: громкие скандалы с участием казахстанских спортсменов
В последнее время казахстанские спортсмены все чаще оказываются в центре общественного внимания.
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Поводом для широкого общественного внимания нередко служат не спортивные достижения, а вопросы, связанные с финансовыми выплатами.
Так, Михаил Шайдоров и Бибисара Асаубаева выразили недовольство уровнем финансовой поддержки со стороны государства.
Вместе с тем это не единственные скандалы, привлекшие внимание общественности в спортивной сфере Казахстана. О других подобных случаях — в материале корреспондента BAQ.KZ.
Финансовый вопрос
В июне одним из главных ньюсмейкеров стал серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Шайдоров. Поводом послужило интервью, в котором спортсмен признался, что по состоянию на май 2026 года не получил положенные выплаты за свою медаль, завоеванную на чемпионате мира в Италии.
Кроме того, он сообщил, что не подписал новый контракт из-за условий соглашения.
Заявление спортсмена вызвало широкий общественный резонанс. Ситуация получила такой масштаб, что ее под личный контроль взял министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
В результате Министерство туризма и спорта подписало с Михаилом Шайдоровым новый контракт, а также обеспечило выплату положенного денежного вознаграждения.
Высказалась также самая титулованная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева.
Трехкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева также заявила о снижении заработной платы со стороны Министерства туризма и спорта. Спортсменка сообщила, что вынуждена самостоятельно оплачивать услуги своей команды.
В министерстве, в свою очередь, подтвердили факт снижения заработной платы шахматистки, однако пояснили, что это связано с тем, что шахматы не вошли в перечень приоритетных видов спорта. Всего в этом списке числятся 44 вида спорта.
В Минтуризма также сообщили, что совместно с федерацией и подведомственными организациями на подготовку Бибисары Асаубаевой было выделено более 210 миллионов тенге.
Судейский скандал на Олимпиаде
Еще одним поводом для обсуждения в спортивном сообществе стало судейство на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В центре внимания оказалась казахстанский судья по фигурному катанию Надежда Парецкая. После завершения соревнований в социальных сетях и СМИ появились обвинения в том, что арбитр выставила более высокие оценки российской спортсменке, тогда как выступления казахстанских фигуристов оценила значительно ниже.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и стала предметом активного обсуждения среди болельщиков и экспертов. В связи с этим Международный союз конькобежцев направил официальное письмо в Казахстанскую федерацию фигурного катания. В организации подчеркнули, что работа казахстанского арбитра полностью соответствовала строгим правилам нейтральности.
Несмотря на разъяснения, история получила широкий общественный отклик и стала одним из самых обсуждаемых судейских скандалов с участием представителя Казахстана на международной арене.
Развод Шавката Рахмонова
В центре скандала оказался и казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов. Однако на этот раз поводом для обсуждения стали не его спортивные достижения, а события в личной жизни.
Один из самых известных казахстанских бойцов расстался с супругой Гулайым. Гулайым Рахмонова официально заявила о разводе в социальных сетях и публично обвинила спортсмена в отказе от собственных детей.
Незадолго до этого женщине вынесли приговор по делу о ДТП. Летом прошлого года Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась Рахмонова, опрокинулся на трассе Алматы — Екатеринбург. В результате аварии погибли два человека.
Расследование велось по статье 345 Уголовного кодекса РК — «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».
Суд признал Гулайым Рахмонову виновной по части 4 статьи 345 УК РК и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, её лишили права управления транспортными средствами сроком на семь лет.
Суд предоставил Гулайым Рахмоновой отсрочку отбывания наказания на пять лет в связи с наличием несовершеннолетних детей.
Судейский вопрос в футболе
Футбол — один из самых популярных видов спорта в Казахстане. Неудивительно, что именно он вызывает множество дискуссий и споров, особенно с учетом того, что в 2026 году практически все футбольные клубы были приватизированы.
Одной из главных тем для обсуждения в футбольной общественности остается судейство в чемпионате Казахстана.
Отдельный резонанс вызвал инцидент с главным арбитром матча чемпионата Казахстана «Елимай» — «Ордабасы» Арманом Исмуратовым.
Встреча, завершившаяся победой «Ордабасы» со счетом 3:1, получила продолжение уже после финального свистка. Тогда между главным тренером «Елимая» Андреем Карповичем и арбитром произошел конфликт из-за претензий к судейству. По данным СМИ, перепалка сопровождалась грубыми выражениями, а после окончания матча Исмуратов показал три красные карточки представителям «Елимая».
Позже, после возвращения в Астану, арбитр был задержан сотрудниками полиции. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста.
Скандал в Карагандинской области
В начале 2026 года в скандальную ситуацию попал и олимпийский чемпион Серик Сапиев. На тот момент он занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области.
В социальных сетях распространилось видео, на котором был запечатлён конфликт между Сапиевым и его заместителем Дауреном Есимхановым — призёром чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и завершился увольнением обоих чиновников. После случившегося Сапиев и Есимханов покинули свои должности по собственному желанию.
Драка на чемпионате Азии по гребле
Резонансным оказался и инцидент, произошедший во время чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ в Туркестане.
В центре скандала оказались государственный тренер Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Даулет Султанбеков и тренер Туркестанской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Тимур Алиханов. После завершения соревнований между ними произошел конфликт, который перерос в драку.
Видео потасовки быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. После инцидента обе стороны обратились в правоохранительные органы, а управление физической культуры и спорта Туркестанской области инициировало служебную проверку.
На время разбирательства участников конфликта отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Эти истории показывают, что казахстанский спорт сегодня обсуждают не только из-за побед и медалей. Все чаще в центре внимания оказываются финансовые вопросы, судейские решения, конфликты и проблемы внутри самой спортивной системы.
Каждый такой случай вызывает широкий резонанс, потому что общество ждет от спорта не только высоких результатов, но и честных правил, прозрачных решений и ответственности со стороны всех участников процесса.
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