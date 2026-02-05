Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан усилило контроль за ценами на социально значимые продукты. С 23 декабря 2025 года перечень таких товаров расширен с 19 до 31 наименования, передает BAQ.KZ.

Мониторинг цен проводится в магазинах "у дома", на рынках и в торговых сетях. Основная цель — соблюдение предельно допустимой торговой надбавки на уровне не более 15% и предотвращение необоснованного роста цен.

С субъектами предпринимательства ведётся разъяснительная работа: проводятся консультации и распространяются информационные материалы о законодательных требованиях.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность:

для физических лиц и малого бизнеса — 5 МРП;

для среднего бизнеса — 35 МРП;

для крупного бизнеса — 150 МРП.

Повторное нарушение в течение года влечёт наложение штрафа в двукратном размере.

Минторг призывает предпринимателей строго соблюдать установленные правила, чтобы избежать штрафов и обеспечить доступность продуктов для населения.