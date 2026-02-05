За превышение наценки на продукты магазинам грозят штрафы до 150 МРП
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан усилило контроль за ценами на социально значимые продукты. С 23 декабря 2025 года перечень таких товаров расширен с 19 до 31 наименования, передает BAQ.KZ.
Мониторинг цен проводится в магазинах "у дома", на рынках и в торговых сетях. Основная цель — соблюдение предельно допустимой торговой надбавки на уровне не более 15% и предотвращение необоснованного роста цен.
С субъектами предпринимательства ведётся разъяснительная работа: проводятся консультации и распространяются информационные материалы о законодательных требованиях.
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность:
-
для физических лиц и малого бизнеса — 5 МРП;
-
для среднего бизнеса — 35 МРП;
-
для крупного бизнеса — 150 МРП.
Повторное нарушение в течение года влечёт наложение штрафа в двукратном размере.
Минторг призывает предпринимателей строго соблюдать установленные правила, чтобы избежать штрафов и обеспечить доступность продуктов для населения.
Самое читаемое
- Экологический ад в Усть-Каменогорске: в мажилисе требуют действий от правительства
- Гигантская партия роз с опасным трипсом задержана в Караганде
- Как новые правила ЕНПФ изменят условия для ипотечных заемщиков — мнение экономистов
- Полиция предупреждает молодежь о рисках "курьерской работы"
- Бывшая жена Билла Гейтса прокомментировала его контакты с Эпштейном