В Казахстане значительно выросло число административных дел, связанных с оборотом немаркированного алкоголя и табачной продукции, передает BAQ.KZ.

С января по сентябрь 2025 года было зарегистрировано 1166 правонарушений по части 2 статьи 283 КоАП РК. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель за последние 11 лет.

По данным, большая часть нарушителей — физические лица: 898 случаев против 16, совершённых юридическими лицами. Общая сумма штрафов за девять месяцев достигла 318,5 млн тенге, что в 2,2 раза выше показателя годом ранее. Реально взыскано 263,7 млн тенге (+147% г/г).

В то же время правонарушений по части 1 статьи 283 КоАП РК, касающейся производства и импорта немаркированной продукции, практически не фиксируется — всего 18 случаев.

Помимо административной, за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность (ст. 233 УК РК). В этом году количество уголовных дел также выросло на 18%, но остаётся небольшим — 46 фактов с начала года. Как правило, речь идёт о крупных партиях алкоголя или сигарет и подпольных цехах. Административные же дела возбуждаются в отношении мелких партий.

Таким образом, борьба с "чёрным рынком" алкоголя и табака усилилась: количество штрафов растёт, суммы взысканий увеличиваются, а внимание правоохранительных органов всё чаще сосредоточено на незаконном обороте подакцизных товаров.