За производство наркотиков во дворе дома карагандинцу грозит пожизненное
В незаконный оборот не допущено порядка полтора миллиона разовых доз.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МВД предотвратило производство синтетических наркотиков в Карагандинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
33-летний гражданин, который в хозяйственной постройке частного дома наладил масштабное производство синтетических наркотиков, задержан сотрудниками комитета по противодействию наркопреступности.
В ходе обыска с места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, полтонны готовой кристаллизованной продукции, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также около 4 тонн прекурсоров, используемых при производстве наркотиков.
В незаконный оборот не допущено порядка полтора миллиона разовых доз.
- Это сотни спасенных жизней и здоровья граждан, прежде всего подрастающего поколения. По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование. Организатору производства грозит пожизненное лишение свободы. Каждый, кто становится на этот путь, должен ясно понимать — неотвратимость наказания неизбежна. Работа в данном направлении продолжается, - сообщает Polisia.kz
Самое читаемое
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах — Токаев
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка