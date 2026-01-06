МВД предотвратило производство синтетических наркотиков в Карагандинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

33-летний гражданин, который в хозяйственной постройке частного дома наладил масштабное производство синтетических наркотиков, задержан сотрудниками комитета по противодействию наркопреступности.

В ходе обыска с места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, полтонны готовой кристаллизованной продукции, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также около 4 тонн прекурсоров, используемых при производстве наркотиков.

В незаконный оборот не допущено порядка полтора миллиона разовых доз.

- Это сотни спасенных жизней и здоровья граждан, прежде всего подрастающего поколения. По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование. Организатору производства грозит пожизненное лишение свободы. Каждый, кто становится на этот путь, должен ясно понимать — неотвратимость наказания неизбежна. Работа в данном направлении продолжается, - сообщает Polisia.kz