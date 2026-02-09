За пропаганду терроризма жителя Семея осудили на 7 лет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель Семея осужден за пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта терроризма, передает BAQ.KZ.
Межрайонным судом по уголовным делам города Семей рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Семей, обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием онлайн-платформ. В период с июля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый, через анонимные аккаунты в социальной сети "TikTok", а также в ходе личных бесед с гражданами, распространял материалы террористического характера. Они содержали идеологию насилия и оправдывали террористическую деятельность.
– В Республике Казахстан деятельность международной террористической организации "Исламское государство" признана террористической и запрещена. Приговором суда он признан виновным по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и осужден к 7 годам лишения свободы, – сообщили в прокуратуре области Абай.
Приговор суда вступил в законную силу.
– Прокуратура области Абай обращает внимание граждан на установленную законом уголовную ответственность за распространение, репост, а также хранение материалов террористического и экстремистского содержания в сети интернет и призывает сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы, – говорится в сообщении прокуратуры.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- Названы суммы выплат казахстанским спортсменам за медали Олимпиады-2026
- Нурлан Сабуров прокомментировал информацию о невъездном статусе в Россию