Житель Семея осужден за пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта терроризма, передает BAQ.KZ.

Межрайонным судом по уголовным делам города Семей рассмотрено уголовное дело в отношении жителя города Семей, обвиняемого в пропаганде терроризма с использованием онлайн-платформ. В период с июля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый, через анонимные аккаунты в социальной сети "TikTok", а также в ходе личных бесед с гражданами, распространял материалы террористического характера. Они содержали идеологию насилия и оправдывали террористическую деятельность.

– В Республике Казахстан деятельность международной террористической организации "Исламское государство" признана террористической и запрещена. Приговором суда он признан виновным по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и осужден к 7 годам лишения свободы, – сообщили в прокуратуре области Абай.

Приговор суда вступил в законную силу.