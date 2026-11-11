За раздачу научных грантов теперь грозит уголовная ответственность: министр ответил депутатам

Тем, кто в национальных научных советах решает, каким проектам достанутся бюджетные деньги, теперь придется отвечать за свой выбор вплоть до уголовной ответственности. Об этом министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал на заседании Курултая, где депутаты обсуждали итоги аудита науки. Высшая аудиторская палата нашла там нарушения на 51 млрд теңге.

Депутат Айжан Скакова отметила, что последние семь лет государство системно и стабильно поддерживает науку, но аудит показал, что за научными проектами и внедрением их результатов нужно следить строже.

«Какая работа ведется министерством по обеспечению прозрачности финансирования, повышению эффективности управления наукой и внедрению результатов научных исследований в практику?» – спросила депутат.

По словам министра, выводы аудиторов уже превратились в законы.

«Предписания и рекомендации Высшей аудиторской палаты в основном выполнены, в том числе внесены изменения в три больших закона. Это Уголовный кодекс, закон о противодействии коррупции и закон о науке и технологической политике», – сказал Саясат Нурбек.

Главное изменение касается тех, кто распределяет деньги.

«Мониторинг проводился и раньше, но его результаты не были четко закреплены. Теперь для членов национальных научных советов, которые принимают основные решения по каждому проекту, установлена уголовная ответственность», – подчеркнул министр.

Проекты теперь проверяют на каждом этапе, в начале, в середине, в конце и после завершения, а итоги утверждает Комитет науки.

«Раньше результаты мониторинга лишь принимались к сведению, теперь правила полностью изменились. Уже сейчас ряд проектов коммерциализации и научных грантовых проектов закрываются решением научных советов, некоторые переданы в суд, по другим начаты следственные действия», – рассказал Саясат Нурбек.

Обязательной стала и экономическая экспертиза проектов.

«Раньше экономическая экспертиза рассматривалась национальными научными советами как рекомендация. Теперь по предписанию Высшей аудиторской палаты она в обязательном порядке полностью учитывается до принятия решения по проекту», – отметил министр.

Почему программы сворачивали досрочно

Депутат Гулисхан Нахбаева подняла другую проблему.

«Наука требует долгосрочного планирования. Научные исследования не завершаются за один-два года, а институтам и ученым нужна стабильность и предсказуемость государственной политики. Как было отмечено сегодня, три из четырех основных документов по развитию науки прекращены досрочно. С 2021 года вместо предусмотренных пяти-семи лет они действовали лишь полтора-два года», – сказала депутат.

Она спросила, почему так происходит, анализировали ли результаты прежних программ и какие уроки из них извлекли.

Министр объяснил это перестройкой всей системы госпланирования.

«В 2022 году было создано наше министерство. Прежние документы были переведены в формат концепции, наша основная концепция рассчитана на 2023-2029 годы. При этом основные показатели и направления министерства были сохранены. Механизмы финансирования не изменились, поэтому основные принципы и правила для научного сообщества не поменялись», – ответил Саясат Нурбек.

В прошлом году министерству передали полномочия в сфере инноваций, и в этом году приняли отдельную пятилетнюю концепцию, в которую впервые включили Глобальный инновационный индекс.

«Это хорошая новость. В нынешнем индексе у нас лучший результат за десять лет, мы поднялись на восемь позиций. В своем регионе мы на первом месте, в Центральной и Южной Азии на втором после Индии», – сказал министр.

Саясат Нурбек заверил, что преемственность прежних стратегий сохранена.