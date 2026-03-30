За сбыт психотропов осуждены двое казахстанцев
Один из фигурантов получил 7 лет лишения свободы, второй — 7 лет и 6 месяцев
В Кокшетау осуждены двое жителей Кокшетау и Петропавловска за незаконный оборот психотропных веществ, сообщает прокуратура города, передает BAQ.kz.
По данным следствия, подсудимые действовали по предварительному сговору: они приобрели и хранили психотропное вещество α-PVP в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.
Суд признал их виновными и назначил наказание: один из фигурантов получил 7 лет лишения свободы, второй — 7 лет и 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Особенностью процесса стала его открытость - заседание транслировалось в прямом эфире.
В нем приняли участие около 470 студентов, как онлайн, так и офлайн. Такая форма была организована в профилактических целях, чтобы наглядно показать последствия наркопреступлений для молодежи.
Предупреждение прокуратуры
В надзорном органе напомнили, что незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ влечет строгую уголовную ответственность.
Отмечается, что подобные преступления могут иметь серьезные последствия и фактически разрушить будущее молодых людей.
Самое читаемое
- Производство сухих строительных смесей запустили в Жамбылской области
- Вахтовики прокомментировали массовую драку в Усть-Луге
- В Атырауской области обнаружены предметы, похожие на фрагменты дрона
- Трамп резко высказался о наследном принце Саудовской Аравии
- Пропавших работников нашли в Павлодарской области