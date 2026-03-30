В Кокшетау осуждены двое жителей Кокшетау и Петропавловска за незаконный оборот психотропных веществ, сообщает прокуратура города, передает BAQ.kz.

По данным следствия, подсудимые действовали по предварительному сговору: они приобрели и хранили психотропное вещество α-PVP в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.

Суд признал их виновными и назначил наказание: один из фигурантов получил 7 лет лишения свободы, второй — 7 лет и 6 месяцев. Оба будут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Особенностью процесса стала его открытость - заседание транслировалось в прямом эфире.

В нем приняли участие около 470 студентов, как онлайн, так и офлайн. Такая форма была организована в профилактических целях, чтобы наглядно показать последствия наркопреступлений для молодежи.

Предупреждение прокуратуры

В надзорном органе напомнили, что незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ влечет строгую уголовную ответственность.

Отмечается, что подобные преступления могут иметь серьезные последствия и фактически разрушить будущее молодых людей.