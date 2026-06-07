За счёт возвращённых активов в Балхаше обновили многопрофильную больницу

В Карагандинской области завершили масштабную модернизацию многопрофильной больницы Балхаша, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщили в Минздраве, работы были профинансированы за счёт возвращённых активов по поручению Главы государства. Обновлённая больница будет обслуживать жителей Балхаша, Приозёрска, посёлка Саяк, а также Шетского и Актогайского районов.

Стационар рассчитан на 340 коек. К основному корпусу возвели пристройку площадью около 1,4 тысячи квадратных метров, где разместили современный приёмный покой с отдельными входами для плановой и экстренной госпитализации.

На первом этаже открыли две операционные — для экстренной помощи и высокотехнологичных вмешательств, включая коронарографию и стентирование.

В ведомстве отметили, что для больницы закупили современное оборудование, в том числе ангиограф, МРТ, КТ, нейрохирургический микроскоп и другие медицинские изделия.

В медучреждении работают около 900 сотрудников, из них порядка 150 врачей. В этом году штат пополнили новые специалисты, включая травматолога, врачей лучевой диагностики и интервенционных кардиологов.

Также в курортных посёлках Торангалык и Шубартубек функционируют медицинские пункты для жителей и туристов.