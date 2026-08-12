За секунду до гонга: казахстанец Дияр Нургожай нокаутировал соперника в UFC

Казахстанский боец Дияр Нургожай одержал победу на турнире UFC в Лас Вегасе. Поединок с бразильцем Бруно Лопесом закончился техническим нокаутом за секунду до завершения первого раунда, передает BAQ.KZ.

Нургожай выступал в полутяжелом весе. Первые пять минут боя практически дошли до конца, когда казахстанец провел результативную атаку и продолжил давление на соперника.

Рефери вмешался на отметке 4 минуты 59 секунд. До гонга оставалась одна секунда.

Для Нургожая эта победа стала очередной в UFC. Ранее он встречался с другим представителем Бразилии Рафаэлем Тобиасом. Тот бой продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу казахстанца.

На профессиональном уровне Нургожай теперь имеет 12 побед при двух поражениях.

Спортсмен служит в Силах специальных операций Вооруженных сил Казахстана в звании младшего сержанта.

В Минобороны отдельно обратили внимание на то, что в бою Нургожай сохранил высокий темп до последних секунд раунда. В ведомстве связывают такие качества с его службой в подразделении специального назначения, где требуются выносливость, дисциплина и способность действовать под высокой нагрузкой.

Самым ярким эпизодом вечера в итоге стала последняя секунда первой пятиминутки. Лопесу не хватило совсем немного, чтобы услышать гонг и уйти на перерыв. Бой закончился раньше.