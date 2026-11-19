Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии промышленности, строительстве жилья и транспортной инфраструктуры Казахстана за последние семь лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«За последние 7 лет в стране открыто 625 средних и крупных производственных предприятий. Трудоустроено 3 млн 600 тысяч человек.

Построено 118 млн квадратных метров жилья. Построено и отремонтировано 36 тысяч километров автомобильных трасс и 5 тысяч километров железных дорог.

Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам природных ресурсов и редких металлов, включая уран, нефть, уголь, титан, золото, хром, медь, вольфрам, кобальт, ванадий и другие критически важные минералы. Как известно, на мировом рынке спрос на эти ценные ресурсы очень высокий».