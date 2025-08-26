В Казахстане 15 сентября вступают в силу изменения по работе управляющих компаний и кооперативов собственников квартир многоквартирных жилых домов, передаёт BAQ.KZ.

Теперь все субъекты управления не имеют право без предупреждения покидать объекты кондоминиума и повышать ежемесячный тариф в одностороннем порядке.

В Законе появилось требование об обязанности уведомить собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок о намерении изменить стоимость услуг по управлению объектом кондоминиума или досрочно прекратить свою деятельность не менее чем за три месяца до предполагаемой даты изменения или прекращения деятельности.

Подтверждением о проведении согласования и рассмотрении вопроса о повышении тарифа будет являться протокол собрания собственников имущества. В протоколе собраний будут отражены отказ либо согласие собственников имущества о повышении тарифа, также собственники могут рассмотреть вопрос о смене субъекта управления.

Дополнительно субъекты управления обязаны уведомлять жилищные инспекции о начале, либо прекращении деятельности на объекте с указанием адреса объекта, не менее чем за три дня.

В свою очередь жилищные инспекции всю поступающую информацию, должны будут заносить в единый реестр.