За спасение тонувшего ребёнка наградили школьника в Карагандинской области
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В Карагандинской области наградили 13-летнего Нұралы Әлхана, который спас тонувшего ребёнка на озере Семизбугай. За проявленную смелость подросток получил ведомственную медаль «Суға батқандарды құтқарғаны үшін». Происшествие произошло в августе. Во время отдыха сильный порыв ветра перевернул надувной матрас с маленьким ребёнком. Малыш оказался в воде и начал тонуть.
Нұралы находился неподалёку. Подросток не растерялся и сразу бросился на помощь. Ему удалось вытащить ребёнка на берег и предотвратить трагедию. В ДЧС Карагандинской области отметили решительность школьника. Начальник департамента генерал-майор Маргулан Аманбаев лично поблагодарил Нұралы и вручил ему памятный подарок.
Медаль подростку присвоили приказом министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенанта Чингиса Аринова за спасение человека на воде.
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