За спасение тонувшего ребёнка наградили школьника в Карагандинской области

В Карагандинской области наградили 13-летнего Нұралы Әлхана, который спас тонувшего ребёнка на озере Семизбугай. За проявленную смелость подросток получил ведомственную медаль «Суға батқандарды құтқарғаны үшін». Происшествие произошло в августе. Во время отдыха сильный порыв ветра перевернул надувной матрас с маленьким ребёнком. Малыш оказался в воде и начал тонуть.

Нұралы находился неподалёку. Подросток не растерялся и сразу бросился на помощь. Ему удалось вытащить ребёнка на берег и предотвратить трагедию. В ДЧС Карагандинской области отметили решительность школьника. Начальник департамента генерал-майор Маргулан Аманбаев лично поблагодарил Нұралы и вручил ему памятный подарок.

Медаль подростку присвоили приказом министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенанта Чингиса Аринова за спасение человека на воде.