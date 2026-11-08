За сутки в Актау откачали 10 тысяч кубометров дождевой воды
После продолжительных ливней коммунальные службы задействовали около 20 единиц спецтехники и 50 работников.
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В Актау продолжают устранять последствия продолжительных дождей. За сутки коммунальные службы откачали 10 тысяч кубометров воды, скопившейся на дорогах и прилегающих территориях.
По данным городского акимата, к работам привлечены около 20 единиц специальной техники и порядка 50 сотрудников коммунальных служб. В течение ночи специалисты работали на 11 участках, где образовались значительные скопления воды.
Утром 8 ноября откачку продолжили на перекрёстке 17-го и 18А микрорайонов, в районе базара «Хазар», между 29-м и 29А микрорайонами, а также на участках между 13-м и 15-м и 11-м и 14-м микрорайонами.
Коммунальные службы откачивают воду с проезжей части и прилегающих территорий, где из-за осадков было затруднено движение транспорта. Параллельно специалисты приводят в порядок дороги и городские территории после непогоды. Ситуация находится на контроле ответственных служб.
Между тем, по данным РГП «Казгидромет», 8 ноября в Мангистауской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В регионе прогнозируются дожди, а на западе и в центральной части области — сильные осадки. Северо-восточный ветер местами усилится до 15–20 м/с.
В Актау также ожидается дождь, ночью местами сильный. Днём порывы северо-восточного ветра могут достигать 15–20 м/с.
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