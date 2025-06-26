За последние 24 часа, по данным Министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате продолжающихся ударов погибли 103 человека, ещё 219 получили ранения различной степени тяжести, передает BAQ.KZ.

Тела погибших продолжают извлекать из-под завалов разрушенных зданий, но спасательные работы осложняются из-за постоянной угрозы новых атак и разрушенной инфраструктуры. Многие люди остаются под обломками, и судьба части из них до сих пор неизвестна.

Общее число жертв конфликта, по данным ведомства, с 7 октября 2023 года достигло ужасающей отметки - 56 259 погибших. Эта цифра ежедневно растёт, напоминая миру о том, что гуманитарная ситуация в Газе остаётся критической.

Медицинская система региона находится на грани коллапса: больницы переполнены, не хватает медикаментов, топлива и оборудования. Организации по защите прав человека и международные гуманитарные миссии продолжают призывать к прекращению огня и созданию устойчивых коридоров для доставки помощи.